Pau : succès pour la première marche des fiertés

La première marche des fiertés de Pau, organisée notamment par les collectifs Arcolan et Les Bascos, a rassemblé plusieurs centaines de personnes samedi 1er octobre. Sous un soleil radieux, les membres de la communauté LGBT+ ont défilé dans les rues de la ville.

La première marche des fiertés s'est tenue à Pau ce samedi 1er octobre. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour célébrer la diversité, et rendre plus visible la communauté LGBT+ en Béarn. Le cortège, avec des drapeaux arc-en-ciel à perte de vue, s'est élancé vers 16 h du parc Beaumont en direction du centre-ville.

Un moment émouvant pour Sun qui participait à l'événement. "C'est touchant de voir les gens en ville qui nous encouragent, ça fait vraiment plaisir". La foule s'est ensuite déplacée vers le centre-ville de Pau au rythme des bandas présentes pour animer la marche. Sur les pancartes, des dizaines de slogans appelaient à l'union et à la tolérance. "Nos fiertés n'ont pas de frontières" pouvait-on lire sur une banderole en tête de cortège.

"Enfin à Pau"

Une marche des fiertés qui s'est fait attendre par le public palois. "Ça a mis du temps à arriver, mais enfin, on y est ! J'espère qu'il y en aura aussi à Tarbes" se réjouit Mathias, originaire des Hautes-Pyrénées, venu exprès pour participer à la fête. Pour d'autres, cette marche va au-delà d'un simple rassemblement : "c'est carrément un soulagement", confie Lily-Rose, 17 ans.

Pour Jérémy aussi cette première marche des fiertés revêt une importance particulière. "Il fallait que je vienne pour montrer qu'il y aussi des homosexuels à Pau, et montrer que nous sommes normaux".

Le cortège a défilé dans le centre de Pau. © Radio France - fanny Narvarte

Manifestation intergénérationnelle

Dans la foule, beaucoup de jeunes bien sûr, mais aussi des personnes plus âgées. Didier, la cinquantaine, est membre de la communauté LGBT+ depuis plusieurs années. "C'est une bonne chose que ces jeunes s'affirment dans leurs identités. Cette marche, c'est un moment important, et nécessaire", souffle-t-il.

Même chez les riverains qui admirent la marche des fiertés, l'émotion est palpable. C'est par hasard que Babet et son mari sont tombés dessus alors qu'ils se promenaient boulevard des Pyrénées. Et ça n'a pas eu l'air de les déranger bien au contraire. "Ces gens sont heureux et moi aussi, je suis heureuse pour eux. Je suis libre, alors j'estime que ces gens-là aussi ont le droit de l'être".