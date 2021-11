Pau : près de 500 personnes ont rendu hommage à l'ancien président d'Euralis Christian Pèes

Dans le grand hall VIP en face du stade du Hameau, près de 500 personnes sont venues assister à la cérémonie en hommage à Christian Pèes.

Il y avait notamment des personnalités politiques comme le maire de Pau, Francois Bayrou, les députés David Habib et Josy Poueyto, et puis des personnalités du monde agricole, telles que Christophe Congues, le nouveau président d'Euralis ou encore Dominique Chargé, le président du syndicat Coopération Agricole. Tous ont pris la parole pour lui rendre hommage dans ce lieu qu'il aimait tant.

"Le choix du Hameau était naturel : c'était l'une des maisons de Christian Pèes" a déclaré Bernard Pontneau, président de la Section paloise, devant l'assemblée.

Ses salariés se souviennent aussi d'un patron simple et accessible, qui aimaient débriefer les matchs avec eux. "Lors de sa pause café pendant le conseil d'administration, il venait me voir pour discuter du match. C'était un plaisir de parler de la Section paloise avec lui, son club de cœur. Il a toujours été très constructif, même quand on était retombés en pro D2, il disait qu'on allait vite remonter en top 14. Il appliquait le même esprit positif à sa passion pour la Section paloise et à son entreprise Euralis" se souvient Jean-Luc Lansaman, ancien salarié d'Euralis.

Un départ difficile à accepter

Stéphane Boué, vice-président d'Euralis, était lui aussi présent. Agriculteur et administrateur de l'entreprise depuis 2004, il voyait en Christian Pèes une sorte de mentor.

"Cela fait un grand vide. J'ai beaucoup apprécié tous ses conseils et sa bienveillance. Je suis en colère qu'il soit parti aussi vite. Ne plus pouvoir le joindre, c'est quelque chose qui est difficile à accepter."

L'urne sera mise en terre ce vendredi 5 novembre au cimetière d'Athos-Aspis.