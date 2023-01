Pau : reprise des travaux au pont du XIV juillet, retour des embouteillages

C'est le retour des embouteillages à Pau, ce lundi, au niveau du Pont du 14 juillet. Conséquence de la reprise des travaux dans le quartier et pour environ quatre mois. C'est dans le cadre des travaux d'aménagement du quartier de la Monnaie. Le quartier est rénové, tout comme le pont du XIV juillet qui est de nouveau fermé dans le sens Jurançon-Pau.

Même organisation qu'à l'automne 2022

Après une pause d'un mois et demi, il faut se refaire à l'idée qu'on ne peut circuler que dans le sens Pau-Jurançon, et ce jusqu'à la fin du mois de mai. Ces travaux avaient commencé en août et si vous êtes passés dessus récemment, vous avez peut-être mesuré l'avancement du chantier. Il y a désormais une piste cyclable et de nouveaux garde-corps, mais uniquement dans un sens. Il faut donc réaliser la même chose de l'autre côté.

La déviation s'effectue de nouveau par le pont d'Espagne. Au niveau du tunnel les voies sont séparées depuis peu par des plots pour ceux qui vont à droite et pour ceux qui vont tout droit. En espérant que cela ne coince pas trop à cet endroit qui risque d'être déjà assez embouteillé. Au-delà de la circulation, on sait aussi que ces travaux sont pénalisants pour les commerces . La ville de Pau et l'agglomération ont mis en place une commission pour indemniser, à hauteur de 20.000 euros maximum, selon certains critères.

Des riverains lassés

Pour ce qui est des riverains et des automobilistes, c'est le retour de la galère le matin. Cindy habite à Jurançon et doit rejoindre le centre-ville de Pau pour aller travailler. Comme à l'automne, elle va devoir faire un détour de plusieurs kilomètres. "On a déjà été privé de cette route pendant plusieurs mois, c'est fatigant. En plus, c'est bloqué de partout alors que normalement, il faut deux minutes pour rejoindre la rue Marca".

Corinne, habite juste à côté du pont, sur le côté gauche de la rue en venant de Jurançon. Pour rentrer chez elle, c'est compliqué. "Je ne pourrais pas tourner à gauche, avec la circulation, ça va être compliqué. La première fois, c'était déjà pénible donc là ça va être pareil".

D'autres essaient de relativiser, les travaux sont nécessaires. "Il fallait changer les garde-corps. Ça va être embêtant quelques mois, mais bon, il faut être patients", explique Séverine qui habite elle aussi rue du XIV juillet. Pour elle qui se déplace à vélo, le pont sera toujours accessible. Elle y voit même un avantage : "avec moins de voiture sur le pont, on respire un peu mieux".