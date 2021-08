Pau : Rescapé du covid, un retraité non-vacciné témoigne

Il ne s'est jamais considéré comme un anti-vaccin. À 67 ans, son carnet de vaccination est à jour, comme celui de ses enfants. Avant, cet habitant d'une commune au nord de Pau se pensait invincible face au virus. "La seule chose, c'est que _je ne voulais pas de ce vaccin contre le Covid-19_. Par peur, sûrement. Mais surtout, j'avais l'impression d'avoir une immunité presque naturelle car j'ai contracté la grippe de Hong Kong à 12 ans et pendant 30 voire 40 ans, je n'ai jamais attrapé la grippe. Je me disais que, au pire, je ferais un Covid léger. Et bien, je me suis trompé", reconnaît-il après avoir, comme il le dit, failli perdre sa vie.

" Le Covid, ce n'est pas anodin"

"Quand je suis arrivé sur ce lit d'hôpital sous oxygène avec une énorme gêne respiratoire, et une _double pneumonie_, j'ai compris que le Covid ce n'était pas une maladie anodine", confie ce père de famille qui est rentré en urgence à l'hôpital de Pau mi-août.

"_J'ai eu la chance de ne pas rentrer en réanimation_, pas comme d'autres. Cela serait trop bête de perdre la vie pour une histoire de vaccin" conclut-il. Aujourd’hui, le retraité de 67 ans le promet : il se fera vacciner, mais pas avant six mois, délai imposé à toutes les personnes qui ont été contaminées.