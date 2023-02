Pau : succès pour la collecte en soutien aux sinistrés turcs

Une dizaine de bénévoles étaient présents toute la journée de ce samedi au magasin Auchan de Pau pour récupérer les dons des clients, en soutien aux sinistrés turcs du séisme du 6 février dernier. Boîtes de conserve, pâtes, riz, couches, savon, les dons ont été nombreux. L'association estime pouvoir remplir 200 cartons à envoyer. Avant cette récolte, 200 autres ont déjà été envoyés et 22.000 euros de dons ont été récoltés.

"C'est important de faire un don, j'ai donné des boîtes de haricots, on fait ce qu'on peut avec notre petite retraite" déclare Danielle derrière son cadis. "Les gens jouent le jeu, reconnaît Aisha, une bénévole turco-béarnaise, même si on sait qu'en France en ce moment, ce n'est pas facile non plus, et que les gens ont aussi du mal à vivre". Certains amènent aussi des vêtements, des couvertures ou encore des jouets pour enfants afin d'apporter un peu de bonheur aux sinistrés. "Moi je pense beaucoup aux mères et à leurs enfants, alors j'ai pris des couches et du lait" raconte Monique.