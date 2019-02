Pau : syndicats et gilets jaunes ensemble ce mardi

Les gilets jaunes et une intersyndicale (CGT, FO, FSU et SUD Solidaires) marcheront ensemble mardi à 10h30, à Pau. C'est la première fois qu'ils se rapprochent officiellement, pour une grève générale.

Les gilets jaunes et les banderoles des syndicats seront ensemble dans le cortège de ce mardi matin. Les gilets jaunes palois expliquent dans un communiqué que "deux délégations des gilets jaunes du Grand Pau ont rencontré et échangé individuellement [...] avec les quatre syndicats qui appellent à la grève générale." Des représentants de la CGT, FSU, Force Ouvrière et SUD Solidaires ont rencontré des gilets jaunes vendredi 1er février.

Une majorité serait d'accord pour qu'il y ait un défilé commun, au départ de la place Verdun, à 10h30 mardi. "C'est en unissant nos forces sur le terrain que nous élargirons notre mouvement social et nos chances de victoire", expliquent les gilets jaunes dans leur communiqué.

Dépasser les clivages

Un point de vue partagé par Morad Tahraoui, secrétaire départemental de SUD Solidaires. "Il faut que les citoyens se rassemblent au-delà des clivages syndicaux et politiques. Il faut dépasser tout ça."

Si beaucoup de gilets jaunes rejettent les syndicats, il ne faut pas s'arrêter à cette image selon Morad Tahraoui. "Dans les gilets jaunes il y a des syndicalistes. On n'écoutait plus les syndicats, maintenant on écoute les gilets jaunes. Maintenant il faut écouter les deux, c'est la même famille. Des précaires, des femmes seules, des retraités... Les mêmes qui paient l'addition dans ce pays."