Pau : Tony Estanguet de retour à l'école Marancy pour la semaine olympique et paralympique

« Ça n'a pas tellement changé » rigole Tony Estanguet en retrouvant l'école Marancy de Pau, quartier Berlioz, où il a lui-même usé ses semelles dans la cour de récré il y a quelques dizaines d'années. Le président du Comité Paris 2024, également triple champion olympique de canoë a pris le temps ce lundi matin d'échanger avec une classe de CM1. Les jeunes avaient préparé toute une batterie de questions auxquelles le champion a répondu longuement. Il en a aussi profité pour leur faire passer un message important en vue des Jeux de 2024.

Tony Estanguet avait apporté sa médaille d'or de Londres 2012 que les élèves ont pu toucher. © Radio France - DG

Instaurer une culture du sport

Même si Tony Estanguet était en retard d'une petite semaine par rapport au programme, il était bien là dans le cadre de la semaine du sport olympique et paralympique à l'école. Le but, faire prendre conscience à ces jeunes palois l'importance du sport comme vecteur de passion, de développement, l'importance aussi de la pratique sportive pour la santé. Un message d'humilité et de sincérité aussi dans son rapport à la performance souligné par l'institutrice Mme Dubly. « Vous pouvez avoir des rêves et les réaliser, personne ne peut vous en empêcher » a répété plusieurs fois Tony Estanguet, devant des élèves tout sourires, qui n'ont pas manqué l'occasion de demander autographes et selfies en fin de matinée.

