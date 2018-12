Pau : un immeuble évacué ce vendredi soir par arrêté municipal, parce qu'il risque de s'effondrer

Il faut savoir aussi que cette evacuation concerne aussi une maison situé en contrebas, sous l'immeuble au pied du chateau.Il n'y a pas qu'à Marseille que des immeubles peuvent s'effondrer. La mairie de Pau vient de prendre un arrêté de péril immédiat. Cela concerne un immeuble de la rue Bordenave d'Abère, la rue qui monte de la place Gramont vers le château de Pau. L'immeuble concerné c'est le numéro 5, là où se trouve l'académie de guitare d'Hervé Bodou. L'immeuble doit être vidé d'ici ce vendredi soir par arrêté municipal. Une expertise a été ordonnée par la ville mardi. Sa conclusion est catégorique : _"_l'immeuble peut s'effondrer dans 50 ans ou demain". Trois foyers vivaient dans cet immeuble.

Les poutres menacent d'emmener tout, d'où la rapidité et la violence de l'intervention. Lundi on nous annonçait cette expertise. Mardi après midi, l'expertise se faisait et mardi soir on nous annonçait qu'il fallait quitter les lieux avant vendredi soir. Pour nous c'est très violent, dramatique. On a encore six ans de crédit et on est à la rue — Hervé Bodou