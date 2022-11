Pau : une collecte pour aider les Ukrainiens à passer l'hiver

L'association Vesna64 organise une collecte pour l'Ukraine ce weekend au parc des expositions de Pau. Cela se passe samedi et dimanche de 10h à 17h au Hall Navarre. L'objet de cette collecte est d'aider les Ukrainiens à passer l'hiver. Il est demandé surtout des sacs de couchage grand froid et des couvertures de survie. Il faut aussi des lampes torches, du matériel de purification de l'eau, et puis comme depuis le début de l'invasion russe, des aliments longues durées et des produits d'hygiène pour les femmes, les hommes et les enfants.

"Actuellement les températures en Ukraine sont inférieures à 0°C jour et nuit"

L'hiver va être rude pour les civils ukrainiens comme le raconte Dorothée Huille, co-présidente de Vesna 64. Les températures sont déjà en dessous de 0°C. "Il y a à peu près deux heures d'électricité par jour, donc pas de chauffage et des difficultés pour s'éclairer". Ces coupures isolent également les civils ukrainiens, concrètement et virtuellement puisque l'accès à internet est de ce fait limité. "C'est compliqué à vivre pour eux. C'est aussi important pour eux de sentir qu'on ne les abandonne pas" ajoute Dorothé Huille.

Un camion dès le weekend prochain

L'association a déjà affrété un camion pour acheminer, dès ce 26 novembre, les marchandises qui seront récoltées à Pau. L'association précise qu'elle ne recherche que les produits énoncés ci-dessus. Elle dispose déjà d'un stock suffisant de vêtements des précédentes collectes. Le tout sera directement remis sur place à des associations qui font elles-mêmes les distributions. Si vous souhaitez aider l'association, cette adresse mail : association.vesna64@yahoo.fr

C'est vraiment très très dur pour eux—Dorothé Huille, co-présidente de Vesna64

