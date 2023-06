Pau: une nouvelle casserolade devant le palais Beaumont

Ils étaient une soixantaine et environ six casseroles devant le Palais Beaumont ce jeudi 22 juin à Pau autour de 14h 30. La forte pluie qui s'est abattue en début d'après-midi ne semble pas avoir découragé ces hommes et ses femmes venus manifester à coup de casseroles contre l'organisation d'un colloque sur le thème du "droit contre la politique". Ils protestaient notamment contre l'invitation du maire de Béziers Robert Ménard, un temps proche de Marine Le Pen, mais aussi de plusieurs soutiens d'Emmanuel Macron.

Des étudiants étaient présent pour protester contre le rôle de l'université de Pau dans l'organisation du colloque © Radio France - Hugo Aussillou

C'est Denys de Béchillon, professeur de droit à l'université de Pau qui organise ce colloque controversé. Pour lui, l'idée est de combattre l'extrême droite sur le terrain du déba t. Deux manifestants ont tenté de passer le barrage de police pour s'infiltrer à l'intérieur du palais Beaumont, mais ont été repoussés par les forces de l'ordre. L'un d'entre eux se disait "intéressé par le sujet et désireux d'en débattre, notamment du rôle des juges dans la politique", il avait dans son sac, plusieurs bombes de peinture.