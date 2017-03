Pau : une pétition contre la pénurie de médecins généralistes... lancée par des médecins

Une association de médecins du sud de Pau (l'AMGPDS 17) a lancé ce week-end une pétition pour protester contre la pénurie de médecins en général et plus particulièrement de médecins généralistes.

La pétition est partout dans la salle d'attente du Dr. Marcel Chevalier à Ousse, à côté des magazines et sur les murs, avec un slogan : "la santé tous concernés", et un objectif, lutter contre la pénurie des médecins.

Moins de médecins, et plus de patients

Rien que cette année sur l'agglomération de Pau, 30 médecins vont partir à la retraite sans être remplacés. Sauf qu'il y a de plus en plus de besoins, et que c'est donc de plus en plus compliqué de trouver un rendez-vous. Cette pétition est donc adressée à la ministre de la Santé, Marisol Touraine, et à l'Agence régionale de santé. Pour l'association AMGPDS 17, le problème c'est la réforme du médecin traitant. Une réforme qui est passée en 2006 et qui impose aux patients de passer par un médecin généraliste avant d'aller consulter un spécialiste. Du coup, les médecins généralistes ont plus de travail qu'avant.

"On fait de plus en plus de paperasse"

Autre conséquence, cela fait beaucoup plus de travail administratif pour les médecins, ce qui leur enlève du temps pour consulter. Dernier point et là encore c'est lié, de moins en moins de jeunes ont envie de s'installer. Parce que médecin généraliste c'est beaucoup de travail, et beaucoup de paperasse administrative donc.

Bref, c'est le serpent qui se mord la queue : plus de patients, moins de médecins, et avec la population qui vieillit cela ne devrait pas s'arranger.

La médecine libérale est très contraignante, et beaucoup de jeunes médecins préfèrent être salariés, donc il y a beaucoup de médecins qui partent à la retraite et qui ne sont pas remplacés" - le Dr. Michel Chevalier, qui a lancé cette pétition

La pétition n'a que 9 signatures pour le moment. Vous pouvez signer ici, ou dans les cabinets des médecins qui participent.