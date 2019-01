Pau : une salle comble pour le premier débat animé par François Bayrou

Plus de 500 personnes se sont pressés ce vendredi soir pour participer à ce débat voulu par le gouvernement et orchestré par le maire de Pau, François Bayrou, qui a longtemps tenu le micro, pour passer la parole aux participants mais aussi parfois répondre aux interventions.

Dans cette salle Aragon, il y avait de nombreux élus, certains parlementaires, et le préfet notamment, mais aussi de simples citoyens. Certains avaient enfilé leur gilet jaune pour l'occasion.

François Bayrou a promis en préambule que tout le monde pourrait prendre la parole, sans thème imposé et sans limite de temps, ce qui a évidemment rallongé les débats, parfois virulents ou passionnés, et qui ont duré jusqu'à minuit.

Le pouvoir d'achat, le travail, la représentativité des élus...

Six heures durant donc, les interventions du public auront été nombreuses. Mais le débat a parfois tourné aux questions-réponses avec le maire de Pau, François Bayrou, l'animateur de cette soirée. Beaucoup de thèmes ont été balayés, quelque fois avec agressivité, parfois avec émotion quand il s'agit de dévoiler une partie de sa vie privée et ses difficultés au quotidien. Et des questions sont revenus régulièrement : le pouvoir d'achat, le travail, la représentativité de ceux qui nous gouvernent. Autant de thèmes sur lesquels François Bayrou ne pouvez pas rester insensible.

Les quatre débats suivants à Pau vont suivre les thèmes proposés par le gouvernement et Emmanuel Macron dans sa lettre aux Français : la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, l'organisation de l'Etat et des services publics.

