Un appel aux dons lancé pour sauver la petite station du col de l'Arzelier en Isère

Château-Bernard, France

La station familiale du Col de l'Arzelier, située dans le Vercors, au porte du Trièves, au pied des Deux-Sœurs, est ouverte à l'année. Mais elle connaît des difficultés financières et en appelle donc à la générosité des citoyens, via une campagne de financement participatif sur Internet. "Notre station fonctionne sur le principe des régies communales, c'est notre petite commune de Château-Bernard qui supporte les coûts de la station et la commune ne peut plus supporter à elle seule l'intégralité des coûts notamment en raison des investissements obligatoires", explique Paul-André Chaix, conseiller municipal qui cite comme exemple le télésiège de la station, "peut-être l'un des plus vieux télésièges de France".

25.000 euros à trouver

La décision a donc été prise "d'avertir les habitants sur le modèle économique du domaine, qui ne sera pas viable à long terme". "Cette année, on a encore quelques travaux à faire. On cherche 25.000 euros, avant le 31 décembre, pour cette première campagne de financement'", détaille le conseiller municipal de Château-Bernard. "Par la suite, il faudra voir comment faire pour augmenter encore la cagnotte. L'an prochain, il faudra trouver 75.000 euros d'investissements", précise-t-il.

Plus de 10 emplois menacés

Sans ces investissements, l'avenir de la petite station est clairement menacé. "Il y a un organisme de contrôles qui permet d'autoriser ou non l'utilisation des remontées mécaniques. Si ces travaux ne sont pas réalisés, cet organisme interdit l'ouverture", explique Paul-André Chaix. Une fermeture impacterait directement une dizaine de personnes qui travaillent ici à l'année, "ainsi que les 25 emplois indirects juste sur la station, ceux qui tiennent des snacks ou hébergent des voyageurs". Et tous ceux aussi attachés à cette petite station.

► Le lien pour la campagne de financement participatif.