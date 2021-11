Paul Tarascon, le pilote vauclusien héros de l'aviation de 14-18

Un des as des combats aériens de la première guerre mondiale est né en Vaucluse. Paul Tarascon s'ennuyait au Thor. Il a formé les meilleurs pilotes et fait partie de l'élite des pilotes français. La presse de l'époque saluait ses exploits aujourd'hui oubliés.

Coup de projecteur ce 11 novembre sur un héros méconnu du Vaucluse : un as de l'aviation française né au Thor ! 103 ans après la fin de la première guerre mondiale, le nom de Paul Tarascon est tombé dans l'oubli en Vaucluse. Il faut feuilleter les livres spécialisés pour retrouver le parcours exceptionnel de ce pilote héroïque.

Pilote héroïque de Zigomar

Tarascon, c'est pourtant un nom connu au Thor; celui d'une famille de minotier. Mais le fils Paul s'ennuie au Thor puis à Marseille où il est courtier en farine. Après une liquidation judicaire, il profite de l'argent de la famille pour s'acheter un avion, un Blériot qu'il baptise Zigomar. Tous ses avions porteront ce surnom. La veille de son examen de pilote, il s'écrase, la faute à son mécanicien qui a mal serré une goupille. Paul Tarascon est blessé à la jambe mais la passion est intacte. On le surnomme le "pilote à la jambe en caoutchouc" mais il intègre malgré son handicap l'école d'aviation française à Saint Cyr. Paul Tarascon y formera un autre as plus célèbre, le fameux Guynemer. Même avec une jambe handicapée, Paul Tarascon fait partie de l'élite du combat aérien.

Pilote héroïque salué par la presse de l'époque

Les journaux célèbrent ses combats, son sang froid, sa classe même lorsqu'il salue en vol un des as des as allemands qui évite ses rafales. Après la guerre et de multiples médailles, Paul Tarascon s'associe à François Coli pour tenter d'être les premiers à traverser l'atlantique. Après un nouveau crash, Coli s'associe à Nungesser mais leur Oiseau Blanc disparait en mer. Paul Tarascon revient dans le sud fonder l'aéroport de Cannes-Mandelieu (06) avant de s'engager dans la résistance dès les premières heures de la deuxième guerre mondiale.

Exploits peu connus même face à "l'as des as boches"

Le 19 novembre 1916, le journal Le Petit Parisien estime que "les exploits de l'adjudant Tarascon, qui vient d'abattre son huitième ennemi, sont peu connus du public". Le quotidien calcule que "c'est son huitième avion officiel, mais il en compte plusieurs qui, tombés dans les lignes boches, n'ont pas été homologués. Parmi les nombreux combats que livra le téméraire adjudant il en est un dont on n'a pas parlé. C'est celui que le ler août dernier il soutint contre l' « as des as » ennemi, le capitaine Bœlke, qui devait être tué depuis.

Ils se rencontrèrent au nord de Roye et se battirent pendant quinze minutes sans pouvoir mutuellement se placer une balle. A 2.300 mètres d'altitude ils se séparèrent, prirent du champ et à 200 mètres tirèrent l'un contre l'autre sans s'atteindre tout ce qu'ils avaient de disponible. Puis Boelke s'éloigna en faisant de la main un geste d'adieu à son adversaire. C'est, a déclaré Tarascon, le seul aviateur boche qu'il m'ait été donné de rencontrer faisant aussi bien face à l'ennemi.

Détruisons, en terminant, une légende qui s'est créée autour d'une chute que fit Tarascon lorsqu'il volait pour passer son brevet. Il se blessa à la jambe, eut une cheville désarticulée, mais sa blessure ne nécessita nullement l'amputation de la jambe ni le remplacement de celle-ci par une jambe en caoutchouc".

Pilote remarquable par son dévouement, son adresse, son sang-froid

Le 18 décembre 1916, le journal Le Petit Parisien titre "L'aviateur Tarascon reçoit la croix des braves" et écrit "dans la promotion des nouveaux chevaliers de la Légion d'honneur, nous relevons le nom d'un de nos meilleurs as, Paul Albert Tarascon, qui, plusieurs fois, eut les honneurs du communiqué. Voici le motif de sa citation.

Tarascon, adjudant pilote à l'escadrille N-62 : pilote remarquable par son dévouement, son adresse, son sang-froid et son allant. S'est distingué, depuis plus d'un an, au cours de nombreuses missions de reconnaissances, de protection et de chasse. Le 9 août 1916, a eu son avion traversé de plus de cent balles ennemies. Depuis le 1er juillet, a livre trente-cinq combats, a abattu cinq avions et en a forcé deux autres à atterrir désemparés".

La presse de l'époque célèbre les exploits de l'aviateur Paul Tarascon - Le Petit Parisien