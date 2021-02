Paul Watrin, Jurassien de 20 ans, bientôt Meilleur Apprenti de France en charcuterie ?

Du 26 février au lundi 1e mars 2021, se déroulera le 50e concours du Meilleur Apprenti de France charcutiers traiteurs à Paris. Âgé de 20 ans, Paul Watrin sera l'un des 20 candidats. Ce Jurassien, originaire de Marconay, a aussi des talents de pâtissier et plus d'un tour dans son sac.

Paul a été sélectionné parmi trois candidats pour représenter la Franche-Comté au concours d'artisans du Meilleur Apprenti de France Charcutier Traiteur. Titulaire d'un CAP boucher chez son père à Marconay dans le Jura, il a aussi fait un peu de pâtisserie à Lons-le-Saunier et passe actuellement son CAP en charcuterie chez le traiteur Roufiac-Michelin à Bletterans.

Des connaissances en pâtisserie qui jouent en sa faveur

Le pâte croûte et la terrine de foie peuvent faire rêver, et ce n'est pas Paul Watrin qui dira le contraire ! L'apprenti travaille beaucoup pour atteindre la perfection et briser les codes. Il se prépare "comme pour un match de foot," dit-il. Deux semaines avant le concours, il répète ses recettes, apprend ses fiches techniques.

On peut être charcutier-boucher et aimer la finesse - Paul Watrin

Plus jeune, Paul voulait travailler le sucre et a commencé sa formation en pâtisserie, assez vite il se rend compte que ce n'est pas fait pour lui : "j'étais jeune et n'arrivais pas à me lever si tôt."

Alors il se sert de ce qu'il a appris dans ses stages pour agrémenter le métier de charcutier, déjà très varié. "On touche à la cuisine, la viande crue, le travail de la pâte et parfois même le sucre, les crèmes, explique Paul. Mes connaissances en boulangerie-pâtisserie m'aident énormément. On peut être charcutier-boucher et aimer la finesse."

Les belles productions de Paul : le pâté croûte et la terrine © Radio France - Sophie Allemand

Vingt professionnels apprentis dont deux femmes s'affronteront à Paris. Ils seront en épreuve du vendredi 26 au dimanche 28 février 2021. Chaque jour est une épreuve : la terrine, les saucissons cuits, et le pâté croûte. Le jury annoncera le résultat du concours le lundi 1er mars au CEPROC, le point de repère des Meilleurs Ouvriers de France en charcuterie à Paris.