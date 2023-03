Paulette, 107 ans, probablement la doyenne de la ville d'Orléans

Paulette Migault et sa fille Nicole chez elle à Orléans

Paulette Migault hésite à peine sur son âge, quand on lui pose la question : "107 ans" répond-elle à sa fille Nicole, qui l'interroge. "Oui c'est le 27 mars" dit la vieille dame. Qui se souvient aussi qu'elle est née "en 1916, à Paris". Nicole, qui vit dans le même immeuble que sa mère, et qui assure une partie de la présence nécessaire, et de la logistique auprès de sa maman, confie que même Paulette "n'aurait jamais cru qu'elle arriverait à cet âge. Ca la stupéfie un peu, à vrai dire".

Installée dans son fauteuil, dans son appartement de la résidence des Beaumonts à Orléans, Paulette Migault vient de recevoir les quelques soins dont elle a besoin, prodigués par Morgane, l'une des infirmières qui passe tous les matins. "107 ans, c'est vrai que c'est impressionnant" confie Morgane. "Et par rapport à d'autres patients que nous suivons, elle s'en sort très bien. Je ne sais pas si c'est la doyenne d'Orléans, mais elle l'était déjà pour nous, c'est notre petite mascotte, on l'aime beaucoup".

Infimières, auxiliaires de vie, femme de ménage, pour l'entourer

La jeune infirmière fait partie de toute une organisation mise en place pour permettre à Paulette de rester chez elle, dans cet appartement qu'elle a rejoint en 1987. "Il y a aussi deux auxiliaires de vie, Christelle et Rosika, qui viennent le midi, et une fois par semaine, le soir. Et puis la femme de ménage de maman, qui fait presque partie de la famille" explique Nicole. "Sans elles, toutes ces personnes qui prennent soin de maman, qu'elle aime beaucoup, ça ne serait pas possible" confie-t-elle.

Mais quel est le secret de Paulette, pour une si longue vie ? Une santé de fer, "elle n'a jamais été malade, elle commence tout juste à dire, à 107 ans, qu'elle a un peu mal au dos" plaisante Nicole Migault. Et puis les chats, qui se sont succédés dans cet appartement, et que Paulette appelle tous "Bouboule". Enfin, des plaisirs simples, par exemple les petits gâteaux que Morgane a apportés pour marquer l'anniversaire de Paulette, ce 27 mars. Les chansons des années 30, qu'elle chante encore, parfois.

La doyenne non officielle d'Orléans

Et puis Le Canard Enchaîné, encore posé sur le fautueil. "Ah oui, elle adorait le Canard Enchaîné, quand j'arrivais avec, elle était contente" confie Nicole. En ajoutant que maintenant, elle ne le lit plus autant. "Il y avait ausssi un autre journal, elle a toujours lu l'Humanité". Nicole raconte la vie professionnelle de sa maman : "elle était contrôleuse des impôts, elle a travaillé toute sa vie". Et ses engagements associatifs, au Secours Populaire, ou encore au sein de Palestine 45, où elle finançait les études de filleuls palestiniens.

Son anniversaire, Paulette Migault le fête chez elle, en ce lundi 27 mars, quelques amis chers sont passés la voir, sa fille a préparé des cadeaux. Et la fête, avec ses filles et une cousine, ce sera dimanche. A 107 ans, Paulette Migault est probablement la doyenne de la ville d'Orléans, mais elle n'en a pas le titre officielle, car la mairie dit ne pas avoir accès aux registres, pour confirmer. Elle est en tout cas à ce jour la personne la plus âgée à s'être faite connaître à Orléans.