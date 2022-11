Pauvreté dans le Finistère : la crise sanitaire a fait basculer des familles dans la précarité

Comment arbitrer ? Comment prioriser entre le paiement du loyer, des factures énergétiques et l'alimentaire ? C'est la douloureuse question à laquelle sont confrontés de plus en plus de bénéficiaires du Secours catholique du Finistère. L'ONG publie ce jeudi son rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France. Dans le département, de nouveaux publics sont apparus. Ils ont basculé dans la précarité lors de la crise sanitaire, incapables désormais de faire face à un accident de la vie. Pour ceux qui venaient déjà, la pauvreté qu'ils subissent est devenue durable, structurelle.

En 2021, le Secours catholique a accueilli 928.000 personnes en France, dont 12.000 dans le Finistère. Les jeunes sont plus nombreux à pousser la porte de l'ONG, les jeunes femmes de moins de 25 ans notamment (10%). La grande majorité des bénéficiaires sont des actifs de 25 à 49 ans. Mais désormais, des personnes très âgées de 80 ans, voire plus, sont orientées vers les permanences.

Aide alimentaire

La porte d'entrée, c'est l'aide alimentaire. Cela représente 75% des demandes. Mais les bénéficiaires viennent surtout chercher de l'écoute et des conseils, moins de coups de main financiers ou matériels. "C'est de la dignité et de l'écoute que les gens viennent chercher", explique le délégué du Secours catholique dans le Finistère.

François Mandil craint un hiver difficile à l'aulne d'une nouvelle crise, énergétique cette fois. Car le "reste à vivre" des nouveaux bénéficiaires a baissé en 2021. "La moitié des ménages rencontrés" par le Secours populaire "disposent d'un reste pour vivre de 5 euros par jour et par personne", c'est une baisse de 0,5 à 1 euro par rapport à avant la crise liée au Covid. Une fois le loyer, les factures et le panier de courses payé, dans une famille de quatre, cela représente une baisse de 120 euros par mois. Ces personnes vont être confrontées à des choix impossibles : "comment choisir entre se chauffer ou se déplacer par exemple ?" s'interroge François Mandil.

Accélérer la transition écologique

Le Secours catholique demande aux pouvoir publics d'accélérer la transition écologique pour "sortir les ménages les plus modestes du piège des prix élevés de l'énergie". En renforçant les politiques publiques de rénovation des logements et permettre à tous, dans un département comme le Finistère, très dépendant de la voiture, une "mobilité durable accessible à tous, en renforçant les alternatives à la voiture individuelle et les aides à l’achat de véhicules propres pour les ménages les plus modestes".