INFOGRAPHIE- Le Secours catholique a distribué 220.000 euros d'aides en 2018 dans les Landes et le Pays basque et suit toujours plus de foyers. C'est ce qui ressort d'un rapport publié ce jeudi. On vous explique qui sont les bénéficiaires dans ces départements et pourquoi ils demandent de l'aide.

Pauvreté : dans les Pyrénées-Atlantiques et les Landes des chiffres toujours plus inquiétants

Les bénévoles du Secours catholique sont de plus en plus sollicités

Nouvelle-Aquitaine, France

Le Secours catholique aide de plus en plus de personnes en difficulté dans toute la France et notamment dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. C'est ce qui ressort du rapport annuel de l'association publié ce jeudi. Le Secours catholique assure que l'extrême pauvreté augmente et s'inquiète des réformes concernant l'assurance chômage, la retraite et l’accueil des migrants.

En 2018, la délégation des Pays de l'Adour, qui couvre donc les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, a conseillé un peu plus de 18.000 ménages, soient 5.000 et plus que l'année précédente et aidé financièrement un peu plus de 13.000 d'entre eux, pour un montant total de 220.000 euros. Environ un tiers des personnes aidées a plus de 50 ans.

Environ 43% des aides ont été accordées à des adultes isolés et 8 bénéficiaires sur 10 sont de nationalité française. Les demandes d'aides concernent des impayés de loyers et de facture d'énergie (21%), des découverts bancaires (25,7%) et des problèmes liés à la mobilité (19,2%).

Découvrez notre infographie ci-dessous :