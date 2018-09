Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

C'est hier que le baromètre annuel Ipsos sur la perception de la pauvreté a été publié. On y apprend qu'un Français sur 5 a du mal à se nourrir quotidiennement. Pour réagir ce mercredi matin, le secrétaire général du Secours Populaire dans la Manche, était l'invité du 7h45 de France Bleu Cotentin. Joël Carpier qui a précisé : "Rien qu'en alimentaire nous aidons plus de 12 200 personnes dans la Manche en 2017. C'est un chiffre énorme". Ce qui ressort de ce baromètre c'est que ces gens en très grande difficulté payent d'abord le loyer puis les charges et ensuite, avec ce qu'il reste, pensent à l'alimentation. Il y a 8 millions de personnes en France qui sont sous le seuil de pauvreté. "Dans la Manche aujourd'hui nous constatons que nous avons beaucoup de retraités qui poussent la porte. C'est un phénomène nouveau. Des gens à qui ils restent 150 euros pour finir le mois après avoir payé les charges fixes. Ils nous disent : si vous n'étiez pas là on ne sait pas comment on s'en sortirait" selon Joël Carpier.

Nous n'arriverons plus à faire face à ce raz-de-marée de la misère

Dans la Manche, le Secours Populaire a mis en place une épicerie solidaire. On y trouve des fruits, des légumes, des yaourts, des produits à date très courte venant des commerces ce qui complique parfois la distribution. "Nous avons envoyé 40 lettres à tous les élus du département de la Manche, sénateurs, députés nous avons eu une douzaine de réponses. Ils bottent en touche en disant : «On en fait déjà assez.» Ce qui est faux".

C'est ce jeudi que le chef de l'Etat doit présenter son plan pauvreté : "Je ne demande qu'à être surpris. Quand on pense qu'on va bloquer les pensions des retraités. On se dit que ce sont encore des gens qui vont pousser la porte du Secours Populaire donc on a du mal à bien comprendre ce qui se passe. Nous, ce que l'on constate, c'est que l'on est asphyxié financièrement. Nous n'arriverons plus à assurer nos missions quotidienne. Soit l'Etat fait ce qu'il faut, soit il ne peut pas le faire et nous donne les moyens de le faire mais aujourd'hui il ne fait ni l'un ni l'autre. _Nous n'arriverons plus à faire face à ce raz-de-marée de la misère"_a conclu ce mercredi matin Joël Carpier, le secrétaire général du Secours Populaire dans la Manche.