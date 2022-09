Pauvreté-précarité : le Secours Populaire lance un appel aux dons

La fin d'année s'annonce rude pour les associations caritatives avec l'hiver qui approche, et le prix de l'énergie qui flambe. Le Secours Populaire lance sa campagne "pauvreté-précarité", et appelle aux dons. Interview de la secrétaire générale de l'association en Haute-Garonne.

Le choix de France Bleu Occitanie ce jeudi matin, c'est de donner la parole au Secours populaire, Secours populaire qui lance une campagne d'aides et de dons en ce mois de septembre.

Houria Tareb vous êtes secrétaire général du Secours populaire en Haute-Garonne. Est ce que vous vous attendez d'abord à un hiver encore plus difficile que d'autres pour certaines familles ?

Je pense, on le ressent beaucoup depuis le mois de mars parce que nous avons une augmentation de la précarité, mais qui est due, je pense, à cette crise économique que l'on vit tous aujourd'hui. Et cet été, ça a été très très compliqué pour notre association puisqu'on a dû faire face à un public de plus en plus important.

Beaucoup de familles viennent vous voir parce qu'elles n'arrivent pas à payer leurs factures ?

Parce qu'elles n'arrivent pas à joindre les deux bouts, elles ont du mal aujourd'hui à pouvoir faire face aux frais de transport, à se nourrir correctement...

Elles vous parlent des prix, de l'énergie ou pas encore ?

Le prix de l'énergie, malheureusement, ils font des économies déjà depuis de nombreux mois. On sait très bien que une grosse majorité de Français ne se chauffent pas correctement. Donc les économies d'énergie, ils le font déjà et la plupart des aides financières, en tout cas 50 % des aides financières que le Secours populaire peut faire c'est essentiellement de l'énergie.

Donc vous sentez assez nettement que la pauvreté s'aggrave à Toulouse ?

On le sent vraiment, malheureusement. On le voit sur le terrain, c'est de pire en pire. Ça touche une population, une frange de la population qui jusqu'à présent, n'avait pas recours à l'association et aujourd'hui, ils n'arrivent pas à faire face à toutes ces augmentations La plupart des familles ont un panier qui a augmenté d'environ entre 50 et 60 €. Donc pour une famille qui a un petit salaire, c'est dur.

Donc des salariés et les actifs qui étaient jusque là y arriver et n'y arrive plus en cette rentrée exactement.

Il y a des aides qui ont été mises en place par l'Etat, la ristourne de 0,30 € à la pompe à essence, le bouclier tarifaire. Est ce que vous attendez des aides plus ciblées ou est ce que c'est ça qu'il faut selon vous ?

Je pense qu'il faut vraiment avoir une vraie politique sociale à long terme. C'est à dire que là on saupoudre, on essaye de trouver des solutions pour gérer des situations de crise en priorité. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir une vraie réflexion sur toute cette crise économique.

Je reviens au coût de l'énergie. Est ce que vous vous même, au Secours populaire, vous avez une explosion des factures ?

Justement, on en parlait hier. On a une centrale de collectage qui est sur Castelginest et on reçu notre facture et elle a pris 280 % d'augmentation. Donc pour notre association, ça va être aussi compliqué de faire face.

Votre association, a publié un sondage Ipsos sur la perception de la pauvreté en France. Quels résultats qui vous marquent le plus?

Celui qui me marque vraiment, c'est celui quand on pose la question "connaissez vous un proche, un ami, un membre de votre famille qui est en précarité, qui a été touché par la précarité"? Aujourd'hui, c'est 87 % . Au début de notre sondage, le premier sondage que le Secours populaire a lancé il y a seize ans, c'était environ 30 %. Donc on voit bien aujourd'hui que la précarité elle est palpable, elle est visible, ce qui n'était pas le cas peut être il y a seize ans.

On a entendu ce matin sur France Bleu des enfants qui ont une douzaine d'années, qui sont des gens angoissés par la précarité. Ça, ça vous inquiète particulièrement?

Ça nous inquiète parce que les enfants sont beaucoup plus sensibilisés aujourd'hui qu'il y a quelques années. On leur avait posé la question en 2012 puisqu'on avait fait ce sondage. Aujourd'hui, il a pris plus de 14 %. Donc pour nous, c'est assez inquiétant. L'enfant le ressent plus.

Comment on peut vous aider, comment on peut aider les familles que vous accompagner ?

On peut nous aider de plusieurs manières. La première, c'est nous soutenir financièrement parce qu'on a vraiment besoin des dons pour pouvoir faire face à toute cette précarité. Nous avons aussi besoin d'aide, de forces vives. Venir nous aider, donner un peu de temps, c'est pour nous aussi important parce qu'on a besoin d'être ouvert tout le temps.