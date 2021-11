Pauvreté : 15 000 Sarthois sont aidés par le Secours catholique

Les pauvres sont les premières victimes de la crise. C'est ce que montre le rapport annuel du secours catholique dévoilé ce jeudi matin. Particulièrement en Sarthe. Dans notre département, le revenu médian des familles aidées par l'association est de 369 euros par mois. C'est au dessous de la moyenne nationale des bénéficiaires du Secours catholique (537 euros) . C'est surtout trois fois moins que le seuil de pauvreté fixé à 1102 euros. "Evidemment quand on a ce niveau de ressources, c'est très difficile de pouvoir se nourrir" reconnait François Soulard, le déléguée départemental du Secours catholique de la Sarthe. Surtout qu'il y a aussi les factures qui tombent : eau, gaz, électricité et le loyer à payer. "Plus de la moitié des personnes qui viennent nous voir pour des problèmes d'impayés, n'arrivent pas à régler leur facture d'énergie et leur logement. Ils payent en général les petites factures. Et dès que ce sont des factures qui sont relativement importantes, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir les payer". Des statistiques qui portent sur l'année 2020. La flambée des coûts des prix de l'énergie en cette fin d'année devrait encore plus lourdement impacter les plus démunis.

La moitié des personnes aidées par le Secours catholique de la Sarthe sont des enfants

60 % des Sarthois qui font appel à l'association sont des familles. La moitié d'entre elles sont des familles monoparentales. Souvent des femmes seules avec ou plusieurs enfants. Là aussi, ces chiffres sont supérieurs à ceux du reste de la France. Pourquoi ? " C'est difficile à dire. Ce que l'on suppose aujourd'hui, c'est que les conditions financières d'une famille restent vraiment très complexes et donc, c'est plus difficile de vivre à plusieurs et de régler ses factures de la vie quotidienne". Sur les 15 000 bénéficiaires du Secours catholique de la Sarthe, la moitié sont des enfants .

François Soulard, le délégué départemental du Secours catholique en Sarthe © Radio France - yann lastennet

Le Covid a poussé de nouvelles personnes à faire appel à l'association

Le Secours catholique a du modifier son fonctionnement pendant la crise sanitaire, notamment à cause du confinement. " On a proposé une offre de service d'urgence, un peu plus importante" explique François Soulard. "Par exemple, pendant l'année 2020, on a proposé des chèques services. Ça ressemble à un ticket restaurant qui vous permet d'acheter de l'alimentaire directement dans des magasins. Et donc, on a eu un peu plus de personnes qui sont venues nous voir. En 2020, notre association a fourni l'équivalent de 130 000 euros en aide alimentaire contre 45 000 euros en 2019". Au mans et son agglomération, l'association travaille avec plusieurs épiceries solidaires et associations d'insertion comme Pain contre la faim.



Un revenu minimum garanti

Pour François Soulard, il n' y a pas forcement une augmentation de la pauvreté comme l'affirment certains membres du gouvernement. "En revanche, ce qui est sûr, c'est que les gens qui sont pauvres ont de vraies difficultés à pouvoir vivre. Mais les gens qui ont un travail" ! Le Secours catholique souhaite qu'une réflexion soit menée sur la mise en place d'un revenu minimum garanti. " Un revenu qui se situerait autour de 800 euros" selon François Soulard. Deux fois plus que le revenu moyen des personnes aidées par le Secours catholique de la Sarthe.

Le Secours catholique de la Sarthe compte près de 500 bénévoles. Mais il en manque toujours. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter l'association au 02 43 16 05 50