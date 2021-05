Pavillon Bleu : 14 plages du Pays Basque labellisées pour la première fois

C'est une première au Pays Basque : 14 plages ont obtenu ce mois-ci le label Pavillon Bleu, qui garantit une eau de qualité et des plages et ports propres et sécurisés. Il pourra être hissé cet été.

Le label Pavillon Bleu, qui garantit une eau de qualité mais aussi des plages et ports propres et sécurisés, a été décerné à 14 plages du Pays Basque ce mois-ci. Une première car jusqu'à maintenant, les communes basques s'étaient refusé à candidater. Les importants investissements consentis depuis plusieurs années pour améliorer la qualité des eaux de baignade ont changé la donne.

Ce label prend aussi en compte des critères comme la gestion de l'eau et des déchets, ou encore l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Des critères concernant le respect la biodiversité ont été ajoutés cette année.

"95% d'ouvertures sur la cote basque" en 2020

Pour Bidart, dont 5 plages se sont vues décerner le Pavillon Bleu, "c'est très important parce que ça souligne et ça met en avant tous les efforts qui sont faits", se félicite Marc Campandegui, adjoint au maire délégué notamment au littoral. La commune, comme d'autres au Pays Basque, a souvent été confrontée aux fermetures de ses plages en raison de la pollution des eaux par le passé, en raison notamment du rejet des eaux usées dans l'océan.

Forcément pas la meilleure des publicités. D'où l'importance de mettre en avant les efforts fournis et de pouvoir communiquer sur l'amélioration de la qualité des eaux, ajoute l'élu bidartar : "95% d'ouverture sur la totalité des plages de la côte basque l'an dernier, donc 5% de fermeture, et on parle beaucoup plus des 5% que des 95%."

90 millions d'investissement chaque année

Pour arriver à ce ratio, la communauté d'agglomération Pays Basque consacre chaque année 90 millions d'euros à l'assainissement, dont 40 millions rien que pour les eaux de baignade. Le plus important poste d'investissement dans un budget qui y consacre 166 millions au total. Encore fallait-il réussir à faire passer le message au grand public.

"Il y a souvent des doutes qui peuvent être légitimes. Il y a l'histoire qui est derrière nous et les gens ont besoin d'être rassurés", reconnait Marc Campandegui. Et le meilleur moyen, pour les communes basques, était d'obtenir ce précieux label international décerné par "un organisme externe et indépendant qui vient souligner le fait que l'eau est d'excellente qualité (...) On sait que les gens, notamment les pays nordiques sont très, très demandeurs de ce pavillon bleu"

Un objectif à atteindre pour les autres communes

Ces 14 premières labellisations ne sont qu'un début à en croire les élus. Les communes de Ciboure, Saint-Jean-de-Luz et Guéthary n'ont pas candidaté cette année pour leurs plages. Pas prêtes affirment leur maires. "On savait qu'on allait pas l'avoir, reconnait celui de Ciboure. Mais _on va faire tout pour l'avoir dans les prochaines années"_, promet Eneko Aldana Douat. Ce qui demande d'importants investissements pour la commune afin de réussir à remplir l'exigeant cahier des charges. Même si "la qualité des eaux de la baie de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure est très bonne", affirme-t-il.

Même l'obtention du label a un coût. Les municipalités doivent en effet se payer la signalétique mettant en valeur l'obtention du Pavillon Bleu. Une somme qui, pour une ville importante comme Biarritz, avec 6 plages labellisées, s'élève à 50.000 euros.

