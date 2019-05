Pavillon Bleu 2019 en Ile-de-France : la base de loisirs de Torcy obtient son premier label

Avec 502 sites labellisés, la France est le 3ème pays avec le plus grand nombre de Pavillon Bleu derrière l’Espagne (672 sites) et la Grèce (534 sites). En Ile-de-France 3 bases de loisirs ont été labellisées dont Torcy (Seine-et-Marne) qui entre pour la première fois dans le palmarès.

Île-de-France, France

Si vous cherchez une plage, un lac ou une base de loisirs pour vous baigner cet été, jetez un coup d’œil aux Pavillon Bleu. Il y en a trois en Ile-de-France.

Un label pour récompenser la qualité de l'eau et de l'environnement

Ce label environnemental et touristique international pour les plages et les ports de plaisance est attribué aux sites qui respectent l'environnement. Dans ces sites tout est fait pour limiter l'impact de l'activité touristique sur le territoire et on fait de la sensibilisation au développement durable.

Chaque année à la fin du printemps la liste des sites labellisés "Pavillon Bleu" est publiée.

Parmi les critères d'attribution du label il y a la gestion des déchets, le développement du tri, la lutte contre les décharges sauvages, le recyclage, la protection de la biodiversité marine, la qualité de l'eau.

Trois Pavillon Bleu en Ile-de-France

En Ile-de-France, les seuls labels Pavillon Bleu se trouvent en Seine-et-Marne. Il y en a un de plus cette année.

Il récompense la plage de la base de loisir de Torcy. Elle rejoint l'Ile de Loisirs de Jablines-Annet à Annet-sur-Marne et la Baignade de Souppes-sur- Loing.

Comme tous les autres ces trois sites labellisés vont être soumis à une visite de contrôle pendant la saison estivale.