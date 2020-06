Pays Basque : 15 jeunes achèvent leur service civique à Anglet

"C'est une réussite" avoue timidement Joana Talpone, la coordinatrice du dispositif "Service civique" à la ville d'Anglet, "aucun n'a abandonné et chacun repart avec une idée bien précise pour son avenir". Les 15 jeunes sont arrivés en octobre, sélectionnés sur dossier, pour effectuer durant 8 mois un Service civique. Ils ont ce vendredi reçu leur diplôme lors d'une cérémonie à la mairie.

J'étais perdu au début, maintenant je sais ce que je veux faire - Paul

Bien plus qu'un diplôme, ils ont vécu "8 mois de rencontres, d'aide et de soutien pour trouver leur voie" estime Paul Ortiz, 21 ans qui a passé ces 8 mois au sein du service jeunesse en tant qu'accompagnateur numérique. Paul est arrivé en octobre un peu désoeuvré avec sa licence informatique passée en alternance. "Mais quand je me suis retrouvé dans un bureau devant un ordinateur, je me suis vite rendu compte que je m'ennuyais. Maintenant, je sais que je veux être animateur auprès d'enfants".

J'ai retrouvé la confiance en moi Claire

Discrète mais moins qu'au début, Claire Iriarte, 20ans, n'a pas assez de mots pour décrire ces 8 mois " je suis arrivée après avoir raté le concours de médecine. Je n'avais plus confiance en moi. J'ai choisi de travailler dans un tout autre domaine, l'écologie en travaillant dans les jardins partagés. On faisait de l'animation, de la sensibilisation au niveau du recyclage par exemple. Il a fallu que j'aille vers les autres, ce qui était très difficile pour moi au début. Maintenant, je sais qu'on peut apprendre autrement et ailleurs qu'à l'école. Je viens d'être acceptée à l'école d'infirmières de Bordeaux. Je me suis réconciliée avec ça maintenant et j'ai retrouvé confiance en moi".

Chaque jeune a touché durant son service civique une indemnité de 580 euros par mois.

La septième promotion est en préparation. Les dossiers de candidatures peuvent être envoyés à la mairie d'Anglet.