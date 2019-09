Pays Basque : c'est parti pour le Pass rocade !

C'est un événement pour les automobilistes du Pays Basque et les Tarnosiens : la mise en place mardi du "Pass rocade 50". Une initiative du syndicat des mobilités du Pays Basque après négociations avec la société ASF.

Pays Basque, France

Ce Pass rocade 50 s'applique sur les deux autoroutes qui traversent le Pays Basque. Non seulement on peut utiliser cet abonnement sur l'A63 entre Ondres et Biriatou mais aussi sur l'A64 depuis le péage de Guiche.

159 communes concernées (Pays Basque + Tarnos)

Les habitants des 158 communes du Pays Basque et les landais de Tarnos sont concernés par cet abonnement. L'idée est de ne payer que la moitié du péage entre deux destinations déterminées au moment de souscrire le Pass rocade 50. Pour bénéficier, vous devrez effectuer au moins 10 allers retour entre les deux points choisis à l'avance. Dès le dixième aller retour effectué dans le mois la remise de 50% sera appliquée.

Combien ça coûte ?

A titre d'exemple : 10 allers-retour entre Bayonne nord et saint Jean de Luz sud coûtent au total 64 euros. Avec le Pass rocade 50 vous ne paierez plus que 32 euros + les 2 euros 50 du badge. Autre exemple : dix aller retour entre Ondres et Biriatou ne vous coûteront que 42 euros contre 84 euros hors abonnement.

Samuel Au Duong, responsable ASF de Biarritz Copier

Dans une des boutiques ASF d'Anglet © Radio France - Jacques Pons

Où souscrire l'abonnement ?

Pour s'abonner il suffit de se rendre dès le premier octobre dans l'une des boutiques ASF du Pays Basque (celle d'Anglet se situe à coté du péage de Bayonne-sud et celle de Biarritz se trouve sur le rond point Barroilhet). Il faut vous munir d'une pièce d'identité, d'un RIB et d'un justificatif de domicile ou une attestation employeur datée de moins de 6 mois.

Dans l'une des boutiques des ASF à Anglet © Radio France - Jacques Pons

Désengorger les centre-villes

Derrière cette nouveauté, le syndicat des mobilités veut tenter de désengorger les centre-villes en reportant une partie du trafic sur l'autoroute. L’agglomération Bayonnaise (Tarnos, Bayonne, Anglet, Boucau et Biarritz) est saturée : 90 000 voitures y entrent et en sortent tous les jours. Sur la D 810 qui traverse le BAB on dénombre 25 000 voitures par jours hors saison touristique. A Bayonne, sur le pont Grenet on compte jusqu'à 40 000 véhicules/jour.

1300 places de parking près des échangeurs autoroutiers d'ici 2022

Il faut donc trouver d'autre chemins. Pas sûr que la voiture soit encore indiquée pour cela mais le syndicat des mobilités explique qu'il souhaite aussi avec cet abonnement favoriser le co-voiturage. Des parcs de stationnement sont en construction près des entrées et sorties des autoroutes (2 parc-relais sont prévus entre 2021 et 2022 près du péage de Saint Jean de Luz-sud, un autre à Biarritz et un autre à Anglet-Sutar). S'ajouteront aussi en 2020 le parking de Garosse (échangeur de Ondres). En deux ans, le syndicat des mobilités du Pays Basque compte offrir 1300 nouvelles places près de ces points.