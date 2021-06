Pays Basque : 53% des habitants sont opposés à l'indépendance en Iparralde, 24% sont pour

Une étude sociologique sur les sentiments d'appartenance montre que l'idée d'indépendance n'est pas majoritaire en Pays Basque nord. En revanche, une majorité est favorable à une sélection sportive basque et 80% considère le logement et les résidences secondaires comme un problème d'importance.

Combien de personnes se sentent basque? Et qu'est-ce que le Pays Basque pour vous? Un laboratoire sociologique de l’université publique du Pays Basque avec la fondation Olaso Dorrea a décidé de trouver des réponses à ces questions à travers une enquête. Elle prend en compte tous les territoires historiques, de part et d'autres de la frontière. En Pays Basque nord, 6,1% des habitants déclarent se sentir basque seulement, une proportion qui monte à 23,1% si on prend en compte la Navarre et la communauté autonome d'Euskadi.

Interrogée sur la possibilité d'une équipe basque de foot, rugby ou autre sport, autorisée à disputer des matchs internationaux dans les compétitions officielles, une grande majorité y est favorable : 57% de oui, et 13% de non. La sélection basque de foot, non reconnue officiellement, dispute une rencontre chaque année à Noël, des joueurs comme Pantxi Sirieix, Yuri Berchiche, Xabi Alonso ou Bixente Lizarazu ont porté ce maillot. En rugby, la sélection des Euskarians a aussi disputé des matchs, toujours amicaux, contre des équipes nationales. L'enquête va plus loin dans le détail et 56% des interrogés trouveraient normal que cette équipe puisse jouer contre la France ou l'Espagne en rencontre officielle

Des problématiques locales

Le logement un problème très important pour 71% des habitants © Radio France - Bixente Vrignon

L'enquête sera renouvelée tous les 6 mois sur les questions de souveraineté. Mais elle abordera aussi des questions d'actualité, comme sur le logement cette fois-ci. La question du logement est "un grand problème" pour 71% des sondés, qui s'est aggravé pour 74% au cours de ces dernières années. Pas étonnant dans ces conditions que 13,7% des personnes interrogées évaluent "bien" ou "très bien"sur "les politiques menées à bien pour garantir l' accessibilité au logement", alors que 44,1% l'évaluent "mal" ou "très mal". 59% voudraient voir aussi les résidences secondaires fortement taxées.

L'idée d'indépendance

Au moment d'aborder l'idée d'indépendance 24% s'y montre favorable (27% dans l'ensemble du Pays Basque) et 53% défavorable (42%). A noter que 57% des sondés sont satisfaits ou très satisfaits par la toute nouvelle communauté d'agglomération pays basque (CAPB), créée en 2017 et qui regroupe l'ensemble des 158 communes au nord de la Bidassoa. Au contraire, 22% se disent pas très satisfaits et 5% mécontents .