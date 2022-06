Pays Basque : à Anglet, la mairie et le Samu font de la prévention des risques sur le littoral

Mieux sensibiliser aux risques des baïnes ou des courants : c'est le but de la journée de sensibilisation organisée par la ville d'Anglet et le Samu de l'hôpital de Bayonne ce samedi, sur la plage des Sables d'Or. À l'approche de l'été, il s'agit d'acquérir les bons réflexes et éviter les noyades.

Apprendre à faire un massage cardiaque, comprendre la formation des baïnes et comment rejoindre le rivage : les passants et vacanciers se pressent au stand installé par le Samu 64 sur l'esplanade de la plage des Sables d'Or, à Anglet, ce samedi. Si la plupart viennent réviser ou simplement apprendre les gestes de premiers secours, les équipes médicales en profitent pour leur glisser quelques conseils en vue des journées à la plage.

Les conditions sur le littoral basque peuvent être parfois dangereuses, comme ce week-end où la préfecture de région a appelé à une vigilance particulière. Au détour d'un flyer ou d'une conversation, les membres du Samu tentent donc de sensibiliser et inculquer les bons comportements à avoir pour éviter des noyades. Il y en a eu 4 l'an dernier sur le littoral du Pays Basque.

Des risques méconnus

Yann et Mathilde, qui ont emménagé au Pays Basque il y a un an, disent avoir redoublé de vigilance depuis. "J'ai un peu peur parfois d'aller dans l'eau, je ne sais pas trop où y entrer", lance Mathilde. "Avant, je venais plus comme touriste avec ma planche de surf, on ne se soucie pas forcément de la puissance des courants, reconnait Yann. _On a besoin d'un petit rappel_, c'est bien d'avoir ces ateliers pour se remettre à jour et découvrir certains phénomènes".

Les équipes du Samu prodiguent des conseils aux vacanciers notamment, qui découvrent la Côte Basque, pour éviter des accidents en mer © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Le processus de formation des baïnes notamment "est totalement inconnu" des vacanciers, lance le docteur Patrice Labes du Samu. "Les gens ont envie d'aller dans l'eau quand il fait chaud, et ils entrent dedans sans se demander où est le danger, explique-t-il. Les vagues rentrent par série, il ne faut pas essayer de sortir au milieu. Le danger de la baïne, c'est de lutter contre elle car on s'épuise et on se noie, alors que si on se laisse emporter, c'est impressionnant, mais _elle va nécessairement nous ramener un peu plus loin_".

Les équipes du Samu tentent aussi de faire le lien avec les différents traumas qui peuvent résulter d'un mauvais comportement en mer, comme les chocs provoqués par le "shore break", ces vagues au bord du rivage qui se cassent brutalement. "Il y a un risque d'inhalation d'eau dans tous les cas, et ça peut aller au pire jusqu'à l'arrêt cardio-respiratoire, indique la docteure Julie Gouges. Le tout, c'est de connaître les bons comportements, les locaux sont plus sensibilisés à cela. Les zones de baignade surveillées sont aussi mieux expliquées dernièrement et pourquoi il faut les respecter : _s'il n'y a personne à un endroit, ça veut dire qu'il y a danger_".