Violences conjugales: un projet d'appartement d'urgence pour les hommes violents au Pays Basque

De nouvelles permanences pour recevoir les femmes victimes de violences vont ouvrir dans des centres commerciaux en Pays Basque. Mais l'Etat veut aussi impulser de nouvelles initiatives comme des appartements pour les auteurs, et non pas les victimes de violences

Au Pays Basque, l'Etat a lancé de nouveaux appels à projet pour augmenter l'offre d'hébergement des femmes victimes. Emilie Pélissier-Séverac est la déléguée aux droits des femmes et à l'égalité dans les Pyrénées-Atlantiques et elle veut poursuivre les nouveaux services proposés durant le confinement. Par exemple, au lieu de reloger les femmes, et souvent les enfants, victimes d'un conjoint violent, les associations réfléchissent à éloigner l'auteur des violences: "on travaille sur l'éviction des auteurs et la mise à disposition hébergements" explique Emilie Pélissier-Séverac, qui a déposé un projet déposé auprès de la ministre déléguée aux droits des femmes. C'est un projet porté par plusieurs associations bayonnaises comme l'Association Citoyenneté-Justice Pays Basque (ACJPB) ou la Sauvegarde de l'Enfance associées à des associations paloises. "C'est un projet sur des centres de suivi et d’accompagnements des auteurs de violences" détaille la déléguée.

Deux nouvelles permanences

Ce mardi matin elle inaugurait une nouvelle permanence au centre commercial Jalday à St Jean-de-Luz, pour recevoir les femmes victimes de violences. L'expérience avait débuté durant le confinement, elle a permis de recevoir deux femmes au centre commercial BAB 2 à Anglet, et l'Etat a proposé une rallonge (17.1500 euros pour les Pyrénées-Atlantiques) aux départements volontaires pour poursuivre l'expérience. Il s'agit de quelques heures, une demi-journée par semaine, et la même permanence sera installée à St Jean Pied-de-Port dans des commerces. "_C'est pour tester d'autres formules dans des zones plus rurales pour ne pas tout faire sur Bayonne_. Nous avons remarqué que les personnes reçues dans les centres commerciaux sont moins mobiles, elles ont peu de moyens de se déplacer". Il s'agit pour cette année d'expérimentations, et les associations doivent faire remonter les chiffres pour décider de la poursuite de ces permanences.

"L'Etat n'est pas défaillant"

Ce sont de nouvelles expériences, alors que le pôle de victimologie de Bayonne n'arrive pas à boucler son budget, il lui manque 100.000 euros. "C'est une unité qui fait un très bon travail mais il y a une unité médico-judiciaire à Pau, et c'est elle qui touche une grosse partie de l'argent du ministère de la Justice. Je l'aide à la hauteur de mes moyens, on les soutient", précise Emilie Pélissier-Séverac.