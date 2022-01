Pays Basque: Bataille commerciale et symbolique à Espelette sur le nom Ezpela

L'exploitation agricole EARL Ezpela fait et vend du piment avec son nom depuis plus de 20 ans. Ca lui est désormais interdit.

C'est LE sujet qui s'invite dans les conversations à Espelette. Comme dans ce café ce mercredi, jour de marché. Xan, assis avec des amis, s'emporte: "Il y a plus de 50 ans j'ai participé à la création du groupe de danse Ezpela, c'est même moi qui avait suggéré le nom! il faut quand même respecter les données du village avant de vouloir avaler tout le village". Le nom Ezpela est devenu une marque ce printemps. Les époux Ramuntxo Lecuona et Maritxu Garacotche l'ont appris à leurs dépens. Cela leur a été signifié par huissier le 22 novembre dernier.

Producteurs de piments dans le village, ils ont crée leur société agricole avec ce nom, l'EARL Ezpela voilà 20 ans. Ils produisent et transforment le piment sous toutes ses formes, font aussi des plats cuisinés, qu'ils vendent dans leur magasin Lurretik, avec le nom Ezpela sur leurs étiquettes. Or ce nom a été inscrit à l'INPI en mai et juin dernier par la société Etxe Peio Invest pour une longue, très longue, liste de produits qui porteraient cette dénomination. Etxe Peio, société qui ouvre son premier magasin de salaisons à Dax en 2012, possède aujourd'hui une quinzaine de boutiques au Pays Basque, dans les Landes et en Gironde. Une société qui a racheté la conserverie d'Espelette Accoceberry en 2019. Indisponible ce mercredi, le jeune patron de la société, Pierre Giudicelli de Mercury, entend bien donner son point de vue dans les tout prochains jours.

Dépossession

C'est peu dire que cette appropriation du nom par cette société est mal vécue. Maritxu Garacotche fait partie des pionnier.es qui ont œuvré pour l'obtention de l'Appellation d'origine Piment d'Espelette en 2000, devenu l'or rouge du village : "on se sent dépossédés, on se sent volés". Pour Ramuntxo Lecuona "c'est un homme d'affaires qui s'accapare le travail collectif et ancien d'associations, d'élus, de producteurs".

C'est un peu gênant de voir des gens qui arrivent et qui prennent des noms qui appartiennent à la commune d'Espelette (Jean-Marie Iputcha, maire d'Espelette)

Le maire d'Espelette Jean-Marie Iputcha déplore également la situation : "c'est un peu gênant de voir des gens qui arrivent et qui prennent des noms qui appartiennent à la commune d'Espelette, même si ils ne lui appartiennent pas officiellement, c'est une image, Ezpela c'est une image d'Espelette". L'affaire agite aussi ses administrés.

Des affichettes "Nous sommes/Je suis Ezpela" ont fait leur apparition dans des commerces du village © Radio France - Iban Etxezaharreta

Des affichettes ont fait leur apparition dans le village, Ezpela gira #Ezpelanaiz ("nous sommes Ezpela, je suis Ezpela" en basque). Même chose sur les réseaux sociaux. Et jusqu'à un tag sur la devanture du magasin Etxe Peio d'Espelette la nuit de la St Sylvestre, "Ezpela ez da salgai" (Ezpela n'est pas à vendre) en référence très claire aux graffitis qui fleurissent ces derniers temps sur les agences immobilières ("Euskal Herria ez da salgai", le Pays Basque n'est pas à vendre).

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La querelle sur la propriété et l'usage commercial du nom Ezpela est loin d'être finie. L'affaire devrait être tranchée en justice. Le dossier est dans les mains des avocats respectifs. Celui des producteurs et transformateurs de piment d'Espelette argumente pour sa part sur l'antériorité de l'exploitation et pointe "un parasitisme" de la part de Etxe Peio Invest. Pour l'instant, cette dernière a contesté et obtenu, de l'INPI de ne pas accepter la demande de dépôt de marque Ezpela fin août par Ramuntxo Lecuona après avoir eu vent de la démarche antérieure d'Etxe Peio.

En attendant la société Etxe Peio continue son développement dans le village. Aux deux magasins qu'elle possède à Espelette, Etxe Peio et Accoceberry, viendront s'ajouter en février/mars, un nouveau restaurant, et un magasin d'Espadrilles. Il s'appellera Ezpela.