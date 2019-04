Pays Basque : ce qu'ils attendent du Grand Débat National

Pays Basque, France

10% seulement des communes au Pays basque, selon la plateforme du gouvernement du Grand Débat National, ont organisé des réunions publiques, dont Bidart. Le maire, Emmanuel Alzuri, même si rien ne l'y obligeait, a tenu à les mettre en place. Il a retenu les 4 thèmes imposés : "la transition écologique", "la fiscalité, la démocratie et la citoyenneté" et " l'organisation de l'État et des services publics". Nous avons relevé quelques propositions formulées par les Bidartars.

Parmi les demandes, la réouverture de la gare de Bidart. Reportage Nathalie Bagdassarian Copier

Je serai favorable à un revenu universel pour tous

Roberto Raspiengeas, 80 ans, professeur d'histoire-géo à la retraite a voulu participer aux réunions dans son village © Radio France - Nathalie Bagdassarian

"Pour une fois qu"on nous donnait la parole, j'ai pensé que c'était l'occasion de dire ce qu'on pensait" Copier

Merci les Gilets Jaunes

Marie et Frédéric Picard dans leur salon de coiffure à Bidart © Radio France - Nathalie Bagdassarian

" L''échange, c'est super intéressant mais le gouvernement aurait dû répondre avant aux Gilets Jaunes" Marie et Frédéric Picard Copier

Tendre la main à ceux qui en ont besoin - Anne, enseignante à la retraite et Gilet Jaune dans l'association "Les copains du Pont Rouge"

Les Gilets Jaunes unis dans leur association " Les copains du Pont Rouge" à Bayonne © Radio France - Nathalie Bagdassarian