Pays Basque : de plus en plus d'Espagnols traversent la frontière pour se faire vacciner

Les centres de vaccination de la côte basque voient des dizaines et dizaines d'Espagnols prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Le phénomène s'est amplifié et complique le travail dans les centres, qui doivent contrôler les rendez-vous, faute de filtre sur la plateforme Doctolib.

Les Espagnols en quête d'un peu plus de liberté

Ce sont souvent des jeunes qui tentent de se faire vacciner, car en Espagne, la campagne est ouverte pour la tranche 40-49 ans en ce moment. Et l'objectif premier est de pouvoir obtenir un certificat vaccinal pour pouvoir voyager ou échapper aux restrictions d'activités.

Mais face à l'afflux soudain et en attendant des précisions du gouvernement français, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a haussé le ton et rappelé dans un communiqué que "la vaccination contre la Covid-19 n’est ouverte sur le territoire national qu’aux personnes bénéficiant de droits ouverts dans le système français de sécurité sociale et aux personnes étrangères résidant en France.”

Une cinquantaine de rendez-vous par jour à contrôler

Sauf que le phénomène complique la tâche dans les centres de vaccination. "Chaque matin on vérifie nos rendez-vous, explique Alexandre Mendès, coordinateur du centre d'Anglet. Cela dépend des jours mais on peut avoir une cinquantaine de personne de nationalité espagnole qui ont pris rendez-vous donc on essaye de vérifier s'ils ont bien un justificatif de domicile, une attestation employeur ou une carte vitale française."