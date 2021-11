Pays Basque : des arbres plantés pour rappeler l'importance de la forêt victime des incendies

Ils sont une bonne dizaine, pelles et pioches à la main, ce dimanche sur une parcelle privée située sur les hauteurs de Bidarray. Des membres de Su Aski ont mené une opération pour planter des arbustes et arbres fruitiers, afin de créer une "forêt nourricière" d'ici quelques années.

L'association, normalement vent debout contre les feux pastoraux et écobuages sauvages, tenait à militer d'une autre manière en rappelant l'importance de la forêt pour la montagne basque, parfois victime d'incendies, comme ceux de l'hiver dernier.

Les différentes essences choisies peuvent nourrir les animaux d'élevage et sauvages, mais aussi fournir des fruits pour notre consommation. © Radio France - Mélanie Juvé

Des châtaigniers, chênes, sureaux et vignes plantés

C'est sur le terrain d'un particulier, déjà rempli de dizaines de jeunes arbres, que Su Aski a planté plusieurs essences (provenant des terrains de volontaires) servant à la fois à l'alimentation des humains mais aussi des animaux d'élevage et sauvages : noisetiers, châtaigniers japonais, chênes d'Amérique, sureaux comestibles, vignes, alisiers ou encore arbousiers. "On tenait absolument à faire une action positive, explique Jenofa Cuisset, présidente de Su Aski, notamment pour attirer l'attention des gens sur la nécessité absolue des forêts, et qu'elles peuvent être nourricières, à la fois pour la faune mais aussi pour les humains. Ce n'est pas que du bois et des planches, on peut aussi y trouver un intérêt économique, notamment aussi pour nourrir les animaux d'élevage : cochons, brebis..."

Des arbres parfois victimes des incendies en été, rappelle Marc Latxague, secrétaire adjoint : "on est partis aussi du constat que les arbres ont tendance à disparaître de plus en plus, et notamment à cause des feux sauvages, écobuages et feux pastoraux" estime-t-il. Il faudra tout de même attendre au moins une bonne dizaine d'années avant de voir une petite forêt apparaître sur la parcelle choisie.

C'est sur les hauteurs de Bidarray que les membres de Su Aski ont planté des arbustes et arbres fruitiers. © Radio France - Mélanie Juvé