Pays Basque : Des augmentations de loyers dignes de la Côte d'Azur dénoncées... à Lahonce

1460 euros par mois pour un rez-de-chaussée, mais sans la vue sur mer. Qu'à cela ne tienne, une trentaine de militants de l'association de défense des locataires Alda ont investi le jardin de cet appartement, pour y mimer les abords de la Riviera. Une occupation symbolique pendant une heure pour dénoncer une hausse de loyer qu'Alda qualifie d' illégale dans ce quartier de Lahonce, aux portes de Bayonne.

Un viol de la loi

Alda rappelle que dans les zones considérées comme tendues par les autorités en matière de logement, les augmentations de loyers à la relocation ne peuvent excéder l'Indice de Références des Loyers établi par l'INSEE. Passer de 850 à 1460 euros, soit une hausse de 70%, n'est manifestement pas dans ce cas.

Jean-Noël Etcheverry d'Alda a joint par téléphone la propriétaire résidant aujourd'hui à Nice et qui a mis cette annonce sur le Bon coin.

Une situation d'autant plus "insupportable" que cet appartement de 74 m2 fait partie d'un programme immobilier en accession sociale à la propriété livré en 2008. Mais passées les 10 années de la clause anti-spéculative, le logement rejoint le marché libre déplore le maire de Lahonce David Hugla venu soutenir l'action d'Alda. "C'est d'autant plus scandaleux que ce bien a été acquis par la propriétaire grâce à de l'argent public". Le maire pointe l'inanité de ces clauses anti-spéculatives et plaide pour la généralisation du Bail Réel Solidaire -la propriété du sol reste à la collectivité-qui empêcherait de telles spéculations immobilières.

Jean-Noël Etcheverry d'Alda explique l'occupation en cours avec le maire de Lahonce David Hugla venu soutenir l'action. © Radio France - Iban Etxezaharreta

Contactée par France Bleu Pays Basque, la propriétaire n'a pas souhaité faire de commentaire.

Alda soutient par ailleurs deux locataires qui poursuivent devant la justice deux propriétaires pour des augmentations de loyers dénoncées là-aussi comme illégales.