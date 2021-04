Pays Basque : des faux Greta Thunberg et Joe Biden pour demander le développement des mobilités douces

A l'occasion d'un sommet mondial sur le climat organisé par les Etats-Unis et le lancement de l'enquête publique sur le Plan de mobilité Pays Basque-Adour ce jeudi, les associations Bizi et Txirrind'Ola ont mené une nouvelle action en faveur des mobilités douces. Trois membres ont fait le tour à vélo du rond-point de la Butte-aux-Cailles à Anglet, en portant des masques à l'effigie de Joe Biden, Greta Thunberg et Jean-François Irigoyen (vice-président de l’agglo en charge des mobilités).

Ils ont fait trois fois le tour du rond-point avec une "fausse" piste cyclable derrière eux. © Radio France - Mélanie Juvé

Avancée concernant la piste cyclable boulevard du BAB

Les associations ont notamment voulu saluer une avancée concernant la piste cyclable réclamée le long du boulevard du BAB. Dans un courrier daté du 21 avril, le vice-président de l’agglo en charge des mobilités et président du Syndicat des Mobilités Jean-François Irigoyen s'engage à plaider en faveur du projet à la rentrée, et indique que des études de faisabilité vont être engagées, notamment pour "identifier le meilleur itinéraire, le type d'aménagement et l'enveloppe budgétaire."

Appel à participer à l'enquête publique

L'enquête publique concernant le Plan de mobilité se déroule du 22 avril au 27 mai. Les associations appellent les militants à donner leur avis en ligne. Le texte prévoit une augmentation de la part modale du vélo de 1 à 8% d'ici 2030.

Trop peu estiment les associations comparé à la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) qui prévoit un objectif de 9% d'ici 2024. Mais c'est surtout un calendrier clair et précis concernant le plan vélo que réclament Bizi et Txirrind'Ola : "Le plan est très complet mais il manque d'une feuille de route, explique Clément, membre de Txirrind'Ola. Si on attend 2030 pour faire le bilan, on atteindra pas les 8%."

Les participants à l'enquête publique sont invités par exemple à demander la création de voies express vélo inter-urbaines, notamment entre Larressore et Ustaritz, ou encore plus de voies dédiées au Car Express.

La conférence de presse sur le rond-point de la Butte-aux-Cailles. © Radio France - Mélanie Juvé

Recours en justice concernant la piste avenue Kennedy à Biarritz

Début avril, Bizi a également saisi le tribunal administratif de Pau concernant le dossier des pistes cyclables avenues Kennedy et du Lac Marion à Biarritz, un moyen de rester dans une procédure légale de contestation, même s'ils ont obtenu lors du dernier conseil municipal l'engagement de la maire Maider Arosteguy de créer des pistes. Les juges ont maintenant deux mois pour se prononcer.

Recours en justice qui pourraient à nouveau être utilisés indique Txetx Etcheverry de Bizi : "A chaque rénovation de voie urbaine, l’article L228-2 du Code de l'environnement oblige les maires à profiter de la rénovation pour créer un aménagement cyclable, et ils ne le font pas. Donc on rajoute une corde à notre répertoire de mobilisation, c'est le recours en justice."

"A partir de maintenant on sera prêts à mettre devant les tribunaux les maires ou toute instance qui ne respecterait pas cet article, ajoute le militant. On demande, vue l'urgence climatique, que le préfet se saisisse personnellement du dossier du respect de cette loi."