Pays Basque : dès le premier janvier tous les emballages plastiques iront dans le même bac de tri

Simplifier et faciliter le tri pour diminuer le volume de nos poubelles noires. L'objectif est de mettre tous les emballages plastiques, les pots de yaourt, les bouteilles d'eau avec le carton de céréales et la cannette de soda. Tout ne sera pas recyclé mais l'idée est que tout ce qui se recycle se retrouve dans le bac. Actuellement, seulement quatre bouteilles en verre sur dix sont récupérées. Au Pays Basque, le tri sélectif représente 93 kilos par an et par habitant. L'objectif est de franchir la barre des 100 kilos dès 2024. Martine Bisauta présidente du syndicat Bil ta Garbi et vice présidente de la Communauté d'Agglomération Pays basque.

Qu'est ce qui va changer au juste le 1ᵉʳ janvier prochain?

_C_omme la loi le prévoit, nous allons basculer dans ce qu'on appelle "l'extension des consignes de tri". Dans la poubelle jaune, nous avions l'habitude de ne pas mettre tous les plastiques tels que pots de yaourt ou les films alimentaire. Dorénavant, elle va recueillir l'intégralité des journaux, cartons... Il n'y aura plus cette difficulté pour l'usager de savoir ce qu'il peut y mettre ou pas. L'idée du législateur est d'avoir un flux beaucoup plus important en récupérant bien plus de choses. Nous sommes en train de modifier nos installations.

On mettra tout dans la poubelle jaune? Même le plastique qui entoure le pack de lait?

Nous avons un tri insuffisant. Beaucoup trop de choses vont encore dans la poubelle noire. Le législateur a préféré dire qu'il fallait tout prendre. Nous espérons capter un plus grand flux. Actuellement, nous avons des résultats faibles puisque une bouteille en plastique sur deux va encore dans la poubelle noire. Ce ne sont pas de très bons résultats. Concernant le verre qui est le matériau qu'on recycle depuis presque 30 ans, on ne récupère que six bouteilles sur dix. Ce sont quand même des performances qui restent faibles.

Il y a encore trop peu de déchets triés pour être revalorisés © Radio France - Mathieu Benjamin

Il faut adapter les usines: les impôts locaux vont-ils augmenter?

La facture va être salée puisque la modification du centre de tri à Canopia, le centre de tri de Bil Ta Garbi, représente un investissement de plus de 15,5 millions d'euros. Nous aurons des subventions de la région et peut être même de l'Europe. Nous avons anticipé et il y a eu une augmentation de la taxe sur les ordures ménagères l'année dernière. Nous sommes quand même dans le même goulot d'étranglement que tout le monde : l'augmentation de l'énergie, des transports, et nos fournisseurs qui se tournent vers nous pour nous dire que leurs frais ont énormément augmenté en matière d'énergie. Ils essayent de retrouver une vitesse de croisière. Nous espérons que cette anticipation sera suffisante.

Est ce que vous allez mettre en place une redevance incitative et à quelle échéance?

Cela consiste à payer en fonction du volume de déchets déposés dans la poubelle. Plus je vais soulever le couvercle où j'ai une carte à puce et plus je vais devoir payer. Le système est très efficace partout où cela est mis en place : la poubelle noire maigrit brutalement de 40 %. On se pose donc les bonnes questions. Ici aussi nous allons le faire mais d'abord nous avons dû faire une harmonisation de l'ensemble des dix intercommunalités existantes. Aucune ne faisait tout à fait avec le même système, donc nous avons eu beaucoup de travail. L'harmonisation a été un peu titanesque pour les équipes de l'agglomération. Ensuite, nous avons dû prévoir le changement entier des modes de collecte. Nous recueillons différemment les flux. La redevance incitative pourrait être mise en place directement en milieu rural, notamment en Soule, à Baigorri, Garazi ou Amikuze. Ce système est très facilement applicable avec des bacs soit individuels, soit pour quelques maisons en milieu pavillonnaire. La question, ici comme ailleurs, reste l'habitat vertical, très urbanisé. Il ne faut pas imaginer qu'on puisse couvrir tout le territoire avant la fin du mandat.

