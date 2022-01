Pays Basque : des risques d'inondations à cause de fortes pluies ce week-end

Risques d'inondations prévient la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Le département bascule en vigilance jaune à partir de dimanche minuit et jusqu'à mardi prochain au moins pour pluie-inondations. De forts cumuls de pluie sont attendus notamment sur la montagne basque.

Jusqu'à 200mm de pluie sur la montagne basque

Les fortes pluies vont démarrer dans la nuit de samedi à dimanche. En 48h, on s'attend à des cumuls significatifs sur les Pyrénées-Atlantiques prévient la préfecture, avec des cumuls de l'ordre de 70 à 100 mm du nord au sud du département et jusque 150/200mm sur la montagne basque voire plus par endroit. De fortes rafales de vent d'ouest/nord-ouest viennent s'ajouter : 60/80 km/h localement. Si la marée est basse, coefficient de 50, la forte houle pourrait freiner l'écoulement des fortes précipitations malgré tout.

Des coupures d'électricité sont possibles préviennent également les autorités, avec "des inondations importantes possibles dans les zones habituellement inondables", et localement, "des crues inhabituelles de ruisseaux et fossés".

Plages fermées et big bags ce samedi

Ce samedi, alerte jaune au risque vagues-submersion sur la côte basque. La plage d'Erromardie à Saint Jean-de-Luz a été fermée par précaution jusqu'à 14h. La mairie de Biarritz a de son côté installé des bigs bags pour protéger la promenade de la Grande Plage et le casino ainsi que l'Hôtel du Palais et la Côte des Basques.