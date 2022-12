Pays basque : Elbira, un documentaire-fiction rend hommage à une pionnière de l'euskara

Elbira Zipitria (Zumaia 1906 - Donostia 1982) est une véritable pionnière. Pendant toute sa vie, elle a œuvré pour le développement et l'enseignement de la langue basque. Enseignante bascophone à Saint Sébastien, elle est obligée de s'exiler à cause de la répression franquiste qui interdit toute expression en euskara. La guipuzcoane s'installe alors à Ciboure et à Sare, où elle retrouve les chanteurs de la chorale Eresoinka et la famille Labaien. L'un des fils, Ramon, deviendra d'ailleurs plus tard maire de Saint Sébastien, ministre de la culture du gouvernement basque d'Euskadi et fondateur de EiTB, la radio-télévision publique du Pays basque.

Après avoir vécu pendant quelques années à la maison Prefetenea à Sare, Elbira Zipitria retourne à Saint Sébastien, où elle ouvre une ikastola clandestine, une école immersive en langue basque. En plus de l'euskara, grâce à une pédagogie moderne contraire aux idées franquistes, à la tête d'un groupe mixte, elle enseigne des valeurs d'égalité et proches de la nature.

Le documentaire-fiction Elbira est signé Iban Gonzalez, un des réalisateurs les plus prolifiques du Pays basque. Dans son 33e film, Gonzalez rend hommage à Elbira Zipitria, véritable résistante culturelle basque, décédée il y a 40 ans.

Elbira Zipitria avait également formé de nombreuses institutrices bascophones, dont Libe Goñi, la première enseignante de Seaska, la fédération des ikastola au Pays basque nord. Mari Karmen Garmendia l'avait également bien connu. Cette enseignante et ancienne ministre de la culture du gouvernement autonome basque d'Euskadi se souvient d'une femme courageuse, intelligente et engagée qui a toujours oeuvré pour le développement de la langue basque.

Après la première de Elbira à Saint Sébastien, le documentaire-fiction en euskara réalisé par Baleuko sera bientôt diffusé sur ETB1, la télévision basque. Des projections publiques seront organisées prochainement un peu partout au Pays basque.

Mari Karmen Garmendiak, Kontxita Beitiak eta Libe Goñik ongi ezagutu zuten Elbira Zipitria © Radio France - Franck Dolosor

1.700 ikuslek parte hartu zuten Elbira filmaren estrenaldian © Radio France - Franck Dolosor

Iban Gonzalez zuzendariak dohain aipagarriak bertzerik ez dizkio ikusten Elbira Zipitriari © Radio France - Franck Dolosor

