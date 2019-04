Pays Basque et Béarn: Le patron de l'enseignement catholique remercié après 15 ans de service

Pays Basque, France

C'est dans un courrier daté du 8 avril 2019, et adressé aux chefs d’établissements et à toute la hiérarchie de l'enseignement catholique, que Jean-Marc Aphaule explique comment il a été remercié par l’Évêque. En poste depuis le 1er septembre 2005 le diacre souligne que depuis le début il " s'est pleinement investi " dans sa mission et que si parfois la " pente est rude ", il ne s'est ni lassé ni fatigué. Jean-Marc Aphaule enfonce ensuite le clou soulignant que " aujourd'hui notre évêque me demande de réfléchir à une nouvelle mission, tout en constatant qu'il n'est pas en mesure de m'en confier une ".

Vive amertume

Pour le directeur diocésain le coup semble rude. Dans son communiqué il n'y va pas avec le dos de la cuillère: " vous comprendrez que quitter (...) le territoire, l'Eglise du Pays Basque et du Béarn, et l'Enseignement Catholique local auxquels j'appartiens est un exode quelque peu douloureux. " La rédaction France Bleu Pays a tenté de joindre l’Évêque Marc Aillet pour comprendre les raisons de cette décision. Aucune réponse pour l'instant.

Citation de l’Apôtre Mathieu

En conclusion de son texte le directeur diocésain cite l'évangile selon St Mathieu (chapitre 25, verset 10): "Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits frères, c'est à moi que vous l'avez fait ". Jean-Marc Aphaule ne sera plus directeur Diocésain à compter du 1er septembre 2019.