Pays Basque : gilets jaunes et lycéens toujours mobilisés

Bayonne, France

Dans la nuit au péage frontalier de Biriatou et en journée à l’entrée de l'autoroute A63 à Biarritz. Les gilets jaunes poursuivent leur bras de fer avec le gouvernement et le chef de l’Etat. Les manifestants se sont regroupés à la frontière franco-espagnole ainsi qu'au péage de Parme sur la commune de Biarritz pour une opération "barrières levées". Au moment où l’exécutif engage une course contre la montre pour tenter d'apaiser la crise sociale et éviter la répétition des violences, les gilets jaunes maintiennent la pression et ne veulent rien lâcher.

Les lycéens aussi

Dans le même temps les lycéens se sont à nouveau mobilisés au Pays basque afin de dénoncer la reforme du lycée, le système "parcoursup" et la baisse des APL. A Bayonne ils étaient une petite centaine devant le lycée Cassin alors que les pompiers et les policiers ont dû intervenir au lycée Louis de Foix pour éteindre un feu de poubelle et dégager le rond point Lauga. Mobilisation également au lycée Saint Joseph d'Ustaritz et Malraux à Biarritz où la circulation a été perturbée pendant une heure. Enfin à Saint-Jean-de-Luz, 150 lycéens et collégiens des Lycées Ravel, Saint Thomas d'Aquin et du collège de Chantaco ont défilé dans le calme entre 14h et 15h.