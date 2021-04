Pays Basque : grève à la clinique d'Ursuya à Cambo-les-Bains

Une quinzaine de soignants de la clinique d'Ursuya à Cambo-les-Bains ont fait le piquet de grève ce dimanche matin. A l'appel de Force Ouvrière, ils dénoncent des conditions de travail dégradées, en profitant, disent-ils, de la venue du PDG du groupe Belage auquel appartient la clinique.

Manque de personnel selon les grévistes

Selon le syndicat, les arrêts maladie et les démissions se sont enchaînés avec l'épidémie de Covid-19. Il manquerait actuellement environ quatre infirmières et deux aides-soignantes. Les grévistes demandent un renouvellement du personnel, des revalorisations de salaire et se disent "épuisés".

Ils veulent être reçus par la direction (que nous n'avons pas réussi à contacter) et préviennent que leur mouvement pourra être reconduit s'ils ne sont pas entendus.