Ce mercredi, la quasi totalité des poubelles devraient être collectées en Pays Basque. Pour les riverains et commerçants il était temps. Avec des températures dépassant les 30°C par endroit, certains commerces étaient obligés de travailler les portes fermées à cause de l'odeur, et les touristes se pinçaient le nez dans les rues piétonnes.

Témoignage de riverains: "ça sent vraiment très mauvais. On est obligés de travailler avec les portes fermées".

Négociations avec les syndicats

Le fond de ce conflit, ce sont les négociations du régime indemnitaire. La Communauté d'Agglomération Pays Basque (CAPB) a regroupé 1.150 agents de dix intercommunalités distinctes au 1er janvier 2017. Il faut harmoniser les salaires, les temps de travail et les avantages sociaux. La réunion du Comité Technique de mardi 18 septembre a permis des avancées et le syndicat LAB a signé un protocole d'accord. Pour Iban Ibarburu, délégué du personnel LAB: "on va gagner de 100 à 130€ de plus par mois pour les plus bas salaires". Certains corps de métier ont de la pénibilité, et il y aura des aménagements du temps de travail.

Iban Ibarburu (LAB): "Certains corps de métier ont de la pénibilité, et il y aura des aménagements du temps de travail".

Les quartiers du centre de Bayonne, Anglet, Biarritz et le sud de la côte basque étaient les plus affectés. © Radio France - Bixente Vrignon

Appel au privé

Pour ramasser une partie des déchets, notamment aux Halles, le maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray a fait appel à une entreprise privée, lundi. La CFDT non plus n'a pas voulu entrer dans le mouvement de grève initié par la CGT, et approuve le protocole d'accord. Pour Laurent Roux, délégué syndical CFDT: "nous avons des engagements, l'harmonisation continuera en 2019 et 2020" pour que les salaires et les conditions soient similaires "...de Mauléon à Hendaye. 56% des métiers vont gagner de l'argent dès aujourd'hui".