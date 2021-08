Pays basque : l'accès aux plages pour les personnes handicapées se développe lentement mais surement

Au pays basque, huit plages sont labellisées Handi-plage. L'accès au sable et les joies de la baignade ne doivent pas être réservés aux valides. A Anglet, petit à petit, l'accès s'améliore.

L'association Handiplage recense et labellise les sites accessibles

Au pays basque, huit plages sont labellisées handi-plage. Elles sont recensées par l'association handiplage créé il y a 23 ans. De plus en plus de sites sont accessibles même si l'amélioration se fait lentement.

A Anglet par exemple, il y a 4 km et demie de plage mais c'est un littoral très dangereux, alors, il n'y a qu'à la petite chambre d'amour ( ex plage du VFF) que cet accès peut être aménagé. Depuis quelques années, il y a un tiralo et un secouriste saisonnier dédié à son maniement. Jean Cayez, 19 ans, occupe cette fonction depuis deux ans.

Des aménagements simples en apparence mais qui révolutionnent les accès

"C'est un job d'été où on a le sentiment de servir à quelque chose et ça, c'est très, très agréable, commente Jean qui confie apprécier les relations qui se nouent avec les personnes et les familles. Jean est présent 25 heures par semaine du mercredi au dimanche avec des horaires qui varient selon les marées.

À Anglet, cette année, des places de parking handicapées supplémentaires ont été créées, une rampe en béton et une pergola ont été construites sur la plage . Pour Joëlle Turcat est adjointe au maire en charge du handicap, "Ce n'est pas anodin du tout parce que jusqu'à maintenant, les personnes en fauteuil étaient obligées rester sur la promenade à cause du sable sauf que la promenade, ce n'est pas vraiment la plage."

Jean Cayez, handiplagiste, Ramon Espi, président de l'association handiplage et Joëlle Turcat, adjointe au maire d'Anglet en charge du handicap © Radio France - Céline Arnal

L'association Handi plage milite à présent aussi pour que d'autres handicaps soient pris en charge : non-voyants, malvoyants, handicapés moteurs ou sensoriels. "Il faut des adaptations pour tout le monde, explique Ramon Espi, son président. Notre travail à nous, c'est de sensibiliser les mairies et les convaincre d'installer des équipements."

8 plages labellisées Handi-Plage

Huit plages sont labellisées au Pays Basque :

Plage de la digue du Port à Saint Jean de Luz

Plage de Soccoa à Ciboure

Plage de la Petite Chambre d'Amour à Anglet ( ex-plage du VFF)

Plage des deux jumeaux à Hendaye

La Grande Plage à Hendaye

Plage de la Milady à Biarritz

Plage de l'Uhabia à Bidart

Lac de Saint Pée sur Nivelle

