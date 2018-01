A la rentrée prochaine, il n'y aura plus que quatre écoles publiques en Haute-Soule. Au cours de la présentation de la carte scolaire, le Directeur Académique Pierre Barrière était très clair: "...les effectifs parlent d'eux-mêmes. Je pense notamment à Ste Engrâce où il n'y a plus que 5 élèves. Il n'y a plus de jeunes en quelque sorte. Quand on voit qu'à côté à Licq-Laguinge normalement on passe le seuil de fermeture de la deuxième classe, eh bien il faut se réunir avec Ste Engrâce".

Pierre Barrière: "en se réunissant, une école de qualité est possible". Copier

Préoccupés par les transports

Pour Ste Engrâce tout le monde est résigné, l'école va fermer, et elle rejoindra le regroupement pédagogique intercommunal (RPI) de Licq - Laguinge - Haux - Etchebar qui gardera ses deux classes. Reste le provlème des transports, confié à la Communauté d'agglomération pays Basque à la rentrée. Un vrai casse-tête sur une zone aussi étendue.

Came mobilisé

A Came, les parents continuent l'occupation de l'école jusqu'au 31 janvier. Ce sera une journée "école morte", les enseignantes seront aussi en grève. La mairie a affrété un bus et les parents se rendront à l'Inspection Academique à Pau. Les élus et deux représentants des parents d'élèves devraient rencontrer le Directeur Académique.