Pays Basque : la 3G débarque dans la vallée des Aldudes !

Le site multi-opérateurs de Banca a été inauguré ce lundi 3 juillet. La vallée des Aldudes bénéficie désormais de la 3G. Pagolle, Arrast-Larrebieu et Labastide Clairance seront les prochains villages connectés dans le cadre du programme "Zones blanches - centres-bourgs".

Jusque la dans la vallée des Aldudes, on ne pouvait que téléphoner ou écrire des SMS. Mais avec la 3G, on peut désormais envoyer des mails, regarder des vidéos grâce au site multi-opérateurs, inauguré lundi 3 juillet en présence des élus locaux, des quatre opérateurs et de la Fédération Française des Télécoms.

Couverture 3G

Le site multi-opérateurs se situe sur les hauteurs de Banca. Une antenne qui existe depuis des décennies (elle avait été installée pour capter la télévision) et qui a été mise aux normes - par le Conseil départemental - pour la téléphonie mobile. Elle couvre un rayon de 10 km² où le signal 2G a été remplacé par de la 3G.

"Le signal 3G expose moins le public aux ondes que les antennes 2G" - Michel Combot, directeur-général de la Fédération Française des Télécoms

L'antenne se situe sur les hauteurs de Banca © Radio France - Oihana Larzabal

Une nécessité pour les communes de montagne

"L'arrivée d'internet sur mobile était indispensable" explique Michel Oçafrain, le maire de Banca.

"Le numérique fait partie des services qui permettent de garder la population" - Michel Oçafrain

Mais si on capte bien aujourd'hui au cœur de Banca, ce n'est pas le cas dans toute la vallée. Il reste encore des zones blanches dans certains secteurs reculés.

Bientôt la 4G ?

Le programme "Zones blanches - centres-bourgs" prévoit de connecter Pagolle dans les jours qui viennent et la construction en 2018 de deux antennes à Labastide Clairance et Arrast-Larrebieu (Soule), en attendant l'arrivée de la 4G.

Selon Michel Oçafrain, maire de Banca, la 4G sera installée dans les mois qui viennent © Radio France - Oihana Larzabal

Le reportage de Winny Claret Copier