Pays Basque : la bonne santé du vélo electrique

Avec le Printemps vient l'envie de se balader. Le vélo électrique permet de s'aérer sans souffrir. Les ventes de ces engins ne cessent de croitre au Pays Basque.

Une bonne surprise pour les amateurs de bicyclettes électriques, ils peuvent bénéficier depuis février dernier d'une aide de l’État pour l'achat d'un VAE (vélo à assistance électrique). La prime peut atteindre 200 euros. Un coup de pouce non négligeable pour des engins souvent chers. Une aubaine pour les vendeurs.

Dans les magasins de cycles du Pays Basque, l'ambiance est au beau fixe. La prime de l’État jusqu'au 31 janvier 2018 va pousser les ventes à la hausse. Difficile pour le moment d'en mesurer l'effet mais les gestionnaires s'attendent à recevoir plus de clients avec les beaux jours. En fait, les ventes de vélos électriques ne cessent de croitre en France. De 6700 vélos à assistance électriques en 2006 on a vendu en 2015 plus de 102.000 vélos dans l'hexagone !

Le vélo electrique de plus en plus prisé © Radio France - Jacques Pons

Franchement, je ne pourrai plus m'en passer ! — une pratiquante d'Anglet

Sur la côte, il n'est plus rare d'apercevoir des utilisateurs de VAE (vélos à assistance électrique). Leurs utilisateurs ne tarissent pas d'éloges à propos de ces engins :

Des vélos électriques encore chers

Les bicyclettes à assistance électriques ne sont pas données. Leurs prix vont, grosso modo, de 900 euros...à 10 000 euros ! L'aide de l’État (jusqu'à 200 euros) constitue donc une opportunité. Pour amoindrir les prix, les magasins proposent aussi en grande majorité la location de vélos électriques comme alternative. Reste à bien distinguer entre les types d'engins disponibles. Il y a ceux qui peuvent rouler jusqu'à 25 km/h et ceux qui peuvent atteindre la vitesse d'un cyclomoteur (45 km/h). Ensuite il faut distinguer la place des moteurs : traction à l'avant, propulsion à l'arrière, enfin moteur directement relié au pédalier (de loin, la meilleure solution car le vélo est mieux équilibré). Les conseils de Patrice Outré, gérant du magasin Newteon d'Anglet :

Des poignées cousues sur mesure ! © Radio France - Jacques Pons

C'est certain qu'avec la prime il y aura un effet sur les ventes — Patrice Outré, vendeur Newteon -Anglet

Patrice Outré, un fan du vélo converti au VAE est persuadé que la prime de l’État va entrainer un surcroit des ventes. Mais il souhaite aussi que les élus des communes et des agglomérations fassent un vrai effort pour mettre en place un plan vélo au point, pourtant, depuis 2009.

Les gros pneus pour rouler sur du sable, le top au Pays Basque! © Radio France - Jacques Pons

La tendance au Pays Basque : des ballades guidées en VAE

La plupart des magasins du Pays Basque se lancent dans ce type d'offre. Offrir la possibilité de découvrir les vélos à assistance électrique grâce à des randonnées avec guide. Des promenades dans l’agglomération du BAB (Bayonne, Anglet, Biarritz) et/ou dans le Piémont et même les pentes de la Rhune ! C'est le type de produits offert par exemple par les roues de Lilou à Anglet depuis six ans.

On peut grimper jusqu'au sommet de la Rhune en VTT électrique sans problème ! — Christophe Febvay

