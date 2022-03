Pays basque : la collecte des Restos du Cœur intègre l'aide aux Ukrainiens

Les Restos du Coeur organisent ces vendredi et samedi leur grande collecte annuelle. Au Pays basque, plus de 400 bénévoles sont mobilisés devant une trentaine de grandes surfaces, avec l'espoir que l'inflation et les collectes pour l'Ukraine n'entament pas la générosité des Basques.

"C'est la journée la plus importante de l'année au niveau de la collecte de denrées". Christian Tilhac, responsable du centre des Restos du Cœur d'Anglet, comme tous les bénévoles de l'association, est sur la brèche. Souriant et affable malgré l'enjeu de cette journée du samedi 5 mars. Le Jour de la grande collecte nationale.

Celle qui permet de fournir l'aide aux 312 familles bénéficiaires, de Biarritz à Saint-Pierre-d'Irube, en passant par Bayonne et Boucau. "Ca nous fait vivre au centre d'Anglet, comme tous les centres des Restos de France." L'an passé, ses équipes ont collecté 18 tonnes d'aide, un record, malgré la pandémie de Covid-19. Le centre de Saint-Jean-de-Luz en avait lui récupérer 12 tonnes contre 15 tonnes en 2020. Si les six centres du Pays basque ont pu une nouvelle fois réunir le nombre de bénévoles nécessaires pour collecter les dons devant une trentaine de grandes surfaces, ils ignorent encore quelles seront les conséquences de la forte inflation en France et des collectes parallèles en faveur des réfugiés ukrainiens.

"On intègre l'aide aux personnes qui vont venir d'Ukraine"

Initiatives d'associations ou des municipalités, les collectes pour les réfugiés qui fuient l'Ukraine en guerre se multiplient au Pays basque. La situation a ému de nombreux Basques qui ont répondu aux appels. On peut donc se demander si cet élan de générosité n'aura pas un impact sur la collecte parallèle des Restos. "On va un peu de vers l'inconnu, on ne sait pas trop ce que ça risque de donner", reconnait Christian Tilhac.

Mais les dons à l'Ukraine et ceux à l'association fondée par Coluche ne sont ni antinomiques ni concurrents, rappel le bénévole : "c'est complémentaire. C'est même l'idée générale des Restos du Cœur, les portes sont ouvertes, on accueille les gens sans savoir s'ils viennent d'Ukraine, s'ils viennent de la maison d'à côté. On est là pour tout le monde." Le président national de l'association a d'ailleurs envoyé ce vendredi matin un mail à tous les centres. "On a comme instruction d'intégrer dans notre collecte le fait qu'on va devoir aider des personnes qui vont venir d'Ukraine, qui vont être dans le besoin. J'ai reçu un mail ce matin en me disant 'faut pas hésiter à parler de l'Ukraine quand on fait la collecte en grande surface'".

L'augmentation des prix pourrait peser

Autre difficulté pour les centres des Restos du Cœur cette année, l'inflation galopante : hausse des prix des matières premières, des aliments, de l'énergie, des carburants... Et là encore, la guerre en Ukraine et les mesures économiques prises contre et par la Russie n'arrangent rien. "Je pense que ça va avoir un impact, avance prudemment Christian Tilhac. Mais je n'en suis pas vraiment persuadé quand même." Il s'appuie sur les premiers retours de dons collectés ce vendredi 4 mars, au premier des deux jours de la collecte. "Les gens restent généreux et c'est super important, c'est super agréable de voir que tout le monde s'investit beaucoup."

Une première impression que confirment d'autres responsables de centres. "Ca marche assez bien", estime ainsi Isabelle Labbat, la co-animatrice du centre d'Ayherre qui couvre la partie centrale du Pays basque (Pays d'Hasparren, Nive-Adour, Baïgura-Mondarrain). L'an passé, son équipe avait collecté trois tonnes de denrées sur trois grandes surfaces.

Même avis du côté de Saint-Palais qui a mobilisé cette année une quarantaine de bénévoles pour collecter. En revanche, à Mauléon, une bénévole nous avoue que la première journée a été compliquée. La collecte de ce vendredi 4 mars n'atteignait que la moitié des dons de l'année passée au même moment. En 2021, le centre souletin, qui récupère les denrées devant deux grandes surfaces, avait collecter 1,5 tonnes de denrées sur les deux jours de la collecte.

Les bénévoles au rendez-vous

Une certitude toutefois, et une satisfaction, pour tous les centres basques des Restos : les bénévoles sont au rendez-vous. A Saint-Jean-de-Luz, il en manquait pourtant 40 en début de semaine pour assurer sa collecte dans dix grandes surfaces de Bidart à Hendaye. Les bonnes volontés se sont finalement manifestées, notamment 21 élèves du lycée Saint-Thomas-d'Acquin. Celui de Chantaco, qui mobilisait ses lycéens pour sa journée portes ouvertes, a lui promis d'en profiter pour collecter des denrées de son côté au profit du centre luzien. A Ayherre, pour la première fois, une quinzaine de bénévoles d'un jour ont pu être "recrutés" pour aider à la collecte sur trois grandes surfaces et prêter main fort à la vingtaine de "réguliers".

Même soulagement à Anglet, où les équipes mobilisées sur les douze points de collectes ont pu être complétées en fin de semaine. "Ça demande quand même pas mal de temps, pas mal d'énergie pour regrouper tout ce monde." Et ça n'a pas été simple.

Le Covid-19 est notamment passé par là explique Christian Tilhac : "on avait traditionnellement des bénévoles qui nous venaient notamment des associations de motards sur Bayonne. Malheureusement, ces associations ont fermé les portes à cause de la pandémie, donc on a ces personnels en moins. On a quand même pas mal d'étudiants qui sont venus nous donner un coup de main." Le centre angloy gère 120 bénévoles ce samedi pour collecter sur 12 commerces, auxquels s'ajoutent une quarantaine de personnes sur le centre pour trier et ranger la marchandise collectée.

Où sont effectuées les collectes ?

Une trentaine sont organisées au Pays Basque (nous n'avons pas réussi à joindre le centre de Saint-Jean-Pied-de-Port, la liste des collectes n'est donc pas totalement exhaustive, ndlr).

Sur la côte basque

Anglet : Leclerc BAB et Busquet, Carrefour BAB 2, Lidl, Metro

Bayonne : Leclerc Bayonne Nord, Intermarché Grand Basque, Lidl, Carrefour Market Marracq

Biarritz : Leclerc Iraty

Bidart : Intermarché et Lidl

Saint-Pierre-d'Irube : Carrefour Ametzondo, Carrefour Market

Saint-Jean-de-Luz : Carrefour Jalday, Carrefour Market et Lidl

Urrugne : Leclerc, Lidl Socoa

Hendaye : Carrefour, Intermarché et Lidl

Ustaritz : Super U

Nive-Adour, Hasparren et Baïgura-Mondarrain

Hasparren : Intermarché

Itxassou : Intermarché

Urt : Carrefour Market

Autour de Saint-Palais

Aïcirits : Leclerc

Amendeuix Oneix : Carrefour Market et Aldi

En Soule