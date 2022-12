PAYS BASQUE : La commune de Sare découvre et restaure un tableau datant de 1420 !

En 2018, l'abbé Frantxoa Garat et le passionné de culture Mikel Duvert ont découvert par hasard un tableau qui date de la fin du Moyen-Âge. L'oeuvre datant de 1420 se trouvait dans le presbytère de Sare. Après avoir été restauré, la mairie l'expose depuis ce lundi dans la salle du conseil municipal. Le tableau, de 56 centimètres de haut et 36,5 cm de large, représente l'Annonciation, c'est à dire l'archange Gabriel qui annonce la maternité divine à la vierge Marie. La conservatrice déléguée des antiquités et objets d'art 64 de l'arrondissement de Bayonne, Mano Curutcharry a supervisé l'opération. Elle a répondu aux questions de France Bleu Pays Basque

ⓘ Publicité

Quel est l’intérêt de cette œuvre ?

Mano Curutcharry : Il n'y a aucune archive le concernant mais d’après les spécialistes du musée du Louvre et de l'Université de Genève, le tableau date du début 15ème siècle, de 1420 ce qui est exceptionnel. Le musée Bonnat de Bayonne possède quelques peintures religieuses plus anciennes mais cette découverte reste quelque chose d’assez exceptionnel. Le ministère de la Culture ne l'a pas protégé au titre des monuments historiques en tant qu'objet religieux mais bien comme un objet culturel. C'est une très belle aventure humaine. Nous ne connaissons ni l’auteur ni le propriétaire mais il a été retrouvé dans le presbytère qui est propriété communale. Il revient donc automatiquement à la commune de Sare. Je pense qu’il s’agit du tableau le plus ancien du Pays basque en dehors des musées. C’est vraiment une pépite.

Que représente-t-il ?

Du point de vue religieux l'Annonciation est un thème très important. Il s’agit de la Vierge recevant la visite de l'ange qui va lui annoncer qu'elle va être mère. C'est une découverte extraordinaire.

loading

Quel a été le cheminement de ce tableau ?

Après sa découverte de manière fortuite dans le presbytère de Sare, nous l’avons montré à la conservatrice régionale des Monuments historiques à Bordeaux. Bien que très sale, elle a tout de suite dit que cette œuvre paraissait intéressante

et elle a proposé une restauration et une protection au titre des monuments historiques. Un groupe d’habitants de Sare a proposé de le restaurer et c’est pour cela que je les ai mis en contact avec un restaurateur de Pessac en Gironde qui travaillait à ce moment là sur un tableau qui se trouve à l'Église Sainte Marie d'Anglet. La commune a pris en charge les frais de restauration. Nous avons même pu étudier le tableau plus en détail.

Le résultat est saisissant…

Il est revenu sur les couleurs d'origine. Il a essayé d'enlever et remettre à jour toutes les parties dorées. Sur un étendard à la voile, il y avait une inscription. Le père Martxel Etxandi pense que cette phrase en latin a dû être ajoutée après, peut être au 19ème siècle. Nous avons donc fait le choix de l’enlever. Lorsque nous parlons de restauration, nous tentons de voir jusqu'où nous pouvons aller pour retrouver l'oeuvre initiale. Cela suppose toujours des discussions entre le restaurateur, les monuments historiques et le propriétaire. Il y a un jeu de mains extraordinaire, le visage de la Vierge, et plusieurs lignes sur un livre. Lorsque nous sommes Européens de l'Ouest, nous regardons toujours de gauche à droite, et donc le personnage qu'on voit en premier, c'est l'ange. Ensuite on voit bien la deuxième partie de tableau, c'est la Vierge annoncée. C'est vraiment très beau et l'étonnement n'est pas sur le visage de la Vierge, mais plutôt dans la position de la main droite qui est interrogative. L'Ange interpelle Marie en lui disant qu'elle portera et qu'elle accouchera du Fils de Dieu.

Avant la restauration, le tableau était tellement encrassé qu’on ne voyait pas la présence du Saint-Esprit. Il est juste symbolisé par un oiseau très finement mentionné par trois traits blancs, mais avant on ne le voyait absolument pas. D'autre part, l'encrassement avait empâté le visage de la Vierge qui est maintenant très beau, au même niveau de la chevelure de l'ange qui est extraordinaire.

loading

Pourquoi avez-vous insisté pour que le tableau soit déposé à la mairie de Sare ?

Nous souhaitions qu'il ait une place exceptionnelle et ici nous sommes dans la maison de la commune : « herriko etxea ». Le tableau est maintenant visible dans la salle du conseil municipal. Le déposer dans un musée aurait supposé l’éloigner du village. L'office de tourisme se trouve dans la mairie donc les visiteurs pourront admirer cette œuvre qui se trouve maintenant en sécurité.

L'Ange interpelle Marie en lui disant qu'elle portera et qu'elle accouchera du Fils de Dieu © Radio France - Franck Dolosor

Bien que le musée Bonnat possède quelques peintures religieuses plus anciennes, cette découverte est assez exceptionnelle © Radio France - Franck Dolosor

Un cadre spécial a été conçu pour que l'arrière du tableau soit ventilé © Radio France - Franck Dolosor