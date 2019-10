Pays basque : la fédération française de mus se retire du championnat du monde

Bayonne, France

La fédération française de mus a retiré ce jeudi ses équipes du championnat du monde. Elle ne veut plus participer à la compétition.

Le championnat a lieu jusqu'à ce samedi à la salle Amestoya de Bayonne. 15 équipes du monde entier étaient en compétition, dont deux françaises. L'un des deux duos français était d'ailleurs en tête de la compétition, avec sept victoires en sept parties. Mais, soupçonnée de tricherie, l'équipe a été disqualifiée, ce qui scandalise la fédération.

Alors même que tout se déroule sans anicroche, que les juges et les équipes ne signalent aucun problème et signent même les feuilles de parties, qui entérinent les résultats, une vidéo vient tout chambouler. "Comme par enchantement, nous avons cette vidéo qui est apparue", raconte Ttotte Elgue, le président de la fédération française de mus.

Une façon de mélanger qui ne serait pas conforme

On y voit l'équipe française mélanger les cartes. Mais "pour certains experts côté espagnol, la façon de mélanger les cartes n'est pas conforme. Nous avons donc expertisé de notre côté, et nous avons des experts qui nous ont dit qu'on ne voit pas d'erreur", explique-t-il, médusé.

Mais le résultat est là : la fédération internationale, qui est composée d'un représentant de chaque pays, vote et décide à la majorité de disqualifier ce duo français. Ce que ne comprend pas Ttotte Elgue. "On pense que c'est parce que nous étions peut-être en phase de remporter le championnat, puisque nous étions en tête à ce moment-là. On ne voit pas d'autres explications."

Il était hors de question pour la fédération française d'en rester là. En réponse, elle a donc décidé de retirer son autre équipe française de la compétition, alors même que la France est le pays hôte de ce championnat du monde. Ttotte Elgue se réunira avec les autres membres de la fédération dans les semaines à venir, afin de décider de la suite.