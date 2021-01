Pays Basque : la fermeture de huit points de passages frontaliers va perdurer au moins jusqu'à fin février

Les neuf points de passage fermés à la frontière entre les Pyrénées-Atlantiques et l'Espagne, le resteront pour une durée indéterminée, annonce Eric Spitz, le préfet des Pyrénées-Atlantique ce jeudi. "Je ne lèverai pas cette mesure avant la fin février, au plus tôt".

Il a pris cette décision le 14 janvier dernier dans le cadre de la lutte antiterroriste. Le représentant de l'Etat souligne que la menace terroriste est très sérieuse. La France est placée en "urgence attentat", le niveau le plus haut du plan Vigipirate.

Toutefois, les gendarmes sont "tolérants" avec les frontaliers du côté des Aldudes parce que les villages sont vraiment à cheval entre la France et l'Espagne. " Le but n'est pas d'enquiquiner les habitants, si vous me permettez l'expression", a déclaré Eric Spitz. En revanche, il n'y a pas de dérogations pour les autres transfrontaliers. Il souligne que la moitié des points de passages sont encore ouverts. "Les plus fréquentés, 90% des passages se font par Hendaye. Puis, j'avais envisagé de fermer le pont de Béhobie, le col du Somport et celui d’Ibardin mais je suis revenu sur ma décision après de longues discussions avec les stations de ski, les autorités espagnoles", précise le préfet.

Une centaine de manifestants s'était rassemblés à Hendaye samedi 16 janvier, afin de protester contre la fermeture des passages frontaliers.

Liste des points de passages autorisés :

Hendaye Pont St-Jacques RD 912 ;

Hendaye Pont de Behobie RD 811 ;

Biriatou autoroute A63 ;

Col d’Ibardin RD 404 ;

Dancharia D20 ;

Arnéguy D 933 ;

Urdos, tunnel du Somport N 134 ;

Col du Pourtalet RD 934 ;

Liste des points de passages fermés :

Navette Maritime (Hendaye) ;

Pont de Marchandises (renommé pont Avenida) (Hendaye) ;

Col de Lizuniaga RD406 (Sare) ;

Col de Lizarrieta (Sare) RD306 ;

Route de Sare – Venta Berrouet RD4 (Sare) ;

Col d'Ispéguy RD949 (Baigorri) ;

Les Aldudes ;

Port de Larrau RD26 (Larrau) ;

La-Pierre-Saint-Martin RD132. (Béarn)

à lire aussi Pays Basque : le préfet ferme la moitié des passages frontaliers au nom de la lutte contre le terrorisme