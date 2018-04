Bayonne, France

L'inauguration de la sculpture était le point d'orgue du forum organisé par les artisans de la paix et Bake Bidea, un an après le désarmement d'ETA, pour dresser le bilan et analyser les enjeux et perspectives.

La question des prisonniers étaient au centre des débats samedi à Biarritz. Le désarmement d'ETA a permis d'ouvrir un espace de négociation avec le ministère de la justice. Neuf détenus ont ainsi été transférés au centre pénitentiaire de Mont de Marsan, d'autres se sont vu retirer le statut de DPS (détenu particulièrement signalé).

Vendredi, la table ronde portait sur la reconnaissance des victimes en présence de Carmen Galdeano, dont le père avait été assassiné par le GAL, et Jexux Mari Mujika, ami proche de Jose Mari Korta, tué par ETA.

Michel Berhocoirigoin tire un bilan positif de ce forum Copier

Arbolaren egia

L'oeuvre intitulée "Arbolaren egia" (la vérité de l'arbre) est une sculpture en acier de huit mètres de haut réalisée par Koldobika Jauregi. Elle représente un arbre dont le tronc est une hache retournée vers le sol.

Lors de l'inauguration, l'auteur a tenu à rappeler le sens de son oeuvre : "bien sûr qu'il y a une référence à ETA (...) Il y a un proverbe qui dit que l'arbre est généreux. Il donne le bois de ses branches pour en faire la hache qui le coupera. Ici, il y a la hache, symbole de ce que l'on a vécu mais inversée. Elle ne peut plus se retourner contre l'arbre".

"C'est le symbole de ce que l'on a vécu" — Koldobika Jauregi, sculpteur Copier

De nombreux élus de tous bords sont venus apporter leur soutien © Radio France - Oihana Larzabal

L'installation de la sculpture avait déjà suscité des débats lors du dernier conseil municipal de Bayonne jeudi dernier. Une oeuvre fustigée en Espagne aussi par les associations des victimes du terrorisme. Mais lors de l'inauguration ce dimanche 8 avril, un an jour pour jour après le désarmement d'ETA, ils n'étaient que 4 à manifester leur opposition.

Quatre manifestants ont montré leur opposition © Radio France - Oihana Larzabal

Le symbole de l'ETA au milieu de Bayonne, c'est une insulte terrifiante pour les victimes — Maurice Goldring, citoyen biarrot

"Cette oeuvre ici, près de l'université, me semble un excellent symbole de paix et de réconciliation" — Kotte Ecenarro, maire d'Hendaye Copier

"Aujourd'hui, nous pensons à toutes ces personnes qui ont souffert" a déclaré le pasteur méthodiste irlandais Harold Good. Connu pour son rôle de pacificateur dans le cadre du processus de paix en Irlande du Nord, il avait participé au désarmement d'ETA l'an dernier.

Le pasteur irlandais Harold Good a pris la parole lors de l'inauguration de la sculpture © Radio France - Oihana Larzabal